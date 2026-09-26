Ponticelli ancora chiusi, Rotundo incalza il Comune con un’interpellanza: “Si dica chiaramente ai residenti qual è la volontà dell’amministrazione”

LECCE – La promessa di riaprire al traffico i ponticelli continua a non tradursi in un provvedimento concreto e il consigliere comunale del Partito democratico Antonio Rotundo, presidente della commissione Controllo XI, torna a chiedere risposte all’amministrazione comunale. Lo fa con un’interpellanza urgente indirizzata al presidente del Consiglio comunale e al sindaco, mettendo al centro i disagi che da tempo interessano l’intera zona. “La promessa riapertura dei ponticelli più volte ribadita è sinora rimasta lettera morta”, scrive Rotundo nell’atto. Il consigliere ricorda come la misura sia stata indicata “da tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale come una misura utile e necessaria a mitigare i disagi dell’intera zona”, problemi che, sottolinea, sono stati ulteriormente accentuati “da circa due anni dai tempi prolungati di chiusura del passaggio a livello di Via Dell’Abate che si ripercuotono sulla mobilità veicolare complessiva con notevoli disagi sulla vivibilità del quartiere”.

Al centro della questione c’è il provvedimento che consentirebbe di ripristinare il collegamento tra via Corvaglia e via Puccini. Secondo quanto riportato nell’interpellanza, “il provvedimento di riapertura dei ponticelli che consente il collegamento di via Corvaglia a via Puccini ha superato le verifiche tecniche circa la sua fattibilità”. Rotundo richiama inoltre un precedente impegno assunto pubblicamente dall’amministrazione: “Il 18 febbraio scorso l’assessore ai lavori pubblici rispondendo ad una mia interpellanza ha confermato l’impegno alla riapertura”. Da allora, però, secondo il presidente della commissione Controllo XI, non sarebbero arrivati ulteriori passi avanti.

“Al perdurante e crescente disagio del quartiere abbiamo registrato da allora il silenzio prolungato di Palazzo Carafa”, afferma il consigliere del Pd, che chiede ora una presa di posizione definitiva. “Appare corretto che si dica chiaramente ai residenti – che attendono la riapertura come soluzione al caos quotidiano – qual è la volontà dell’amministrazione comunale”, scrive Rotundo. Da qui l’interpellanza rivolta direttamente al sindaco per sapere “se intenda dare attuazione agli impegni assunti e procedere con urgenza alla riapertura dei ponticelli oppure se tale obiettivo non rientri più tra le priorità della giunta comunale”. Una richiesta che punta dunque a chiarire definitivamente il destino di un intervento considerato, nell’atto del consigliere, necessario per alleggerire una situazione viaria che continua a pesare sulla quotidianità dei residenti.