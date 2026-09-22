Spari in strada dopo lite con l’ex moglie. Ferito l’uomo che proteggeva la donna. A processo 41enne per tentato omcidio

NARDO’ (Lecce) – Sarà giudicato in abbreviato, così come disposto dal gup Valeria Fedele nel corso dell’udienza odierna, il 41enne di Gallipoli, arrestato il 1°gennaio 2026 per i colpi di pistola esplosi contro un 51enne di Nardò, ferito a una gamba, intervenuto nel tentativo di frapporsi in difesa dell’ex moglie dell’uomo. Il legale del 41enne, l’avvocato Giampiero Tramacere, ha formalizzato la richiesta di rito alternativo accolta dalla giudice e il processo per la discussione è stato rinviato a marzo. La donna, assistita dall’avvocato Tommaso Valente, si è costituita parte civile.

L’aggressione si consumò intorno alle 17.30 a ridosso della zona 167 dove sorge la palazzina di due piani. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo si era recato sotto casa dell’ex moglie per questioni familiari. Con lui era presente anche il figlio maggiore, un adolescente di 15 anni che avrebbe accompagnato e seguito il padre in tutte le fasi dell’agguato. La discussione, nata all’esterno dell’abitazione, sarebbe ben presto degenerata ma la giovane donna non è mai rimasta sola perché con lei c’erano una coppia del posto e un conoscente: proprio il 50enne intervenuto per difenderla e poi rimasto ferito ad un piede.

Durante la discussione, molto animata e condita da improperi, insulti e bestemmie, il 41enne avrebbe estratto una pistola, (una Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa). Subito dopo l’esplosione l’uomo è fuggito insieme al figlio a bordo di una moto di grossa cilindrata. La lite sarebbe stata generata dalla richiesta dell’uomo di avere con sé anche il figlio più piccolo, di soli sette anni, e che aveva assistito a tutta la scena.

L’allarme fece scattare immediatamente l’intervento del commissariato di Nardò. Le ricerche vennero estese anche fuori città e, grazie al tracciamento dei telefoni cellulari, condussero gli agenti fino a Gallipoli. Padre e figlio vennero rintracciati nella loro abitazione e arrestati con le accuse di tentato omicidio aggravato in concorso, porto di arma clandestina e detenzione illegale di munizioni.

Il ferito, invece, finì in ospedale. Nel corso dell’udienza di convalida, il 41enne scagionò il figlio che venne collocato in una comunità. per il mnore è stata già disposta la messa alla prva mentre i guai per il padre proseguiranno a ottobre quando scatterà il processo per stalking sempre nei confronti della ex moglie.