Il paradosso di un’intera area di viale Grassi: “Piste ciclabili in declino, sempre vuote, a tratti pericolose, e parcheggi creativi”

LECCE – Il tema delle piste ciclabili e del loro impatto sulla quotidianità torna al centro del dibattito cittadino. “Non abbiamo mai visto una bici qui, eppure hanno tolto decine di parcheggi per realizzare la pista ciclabile”. È racchiuso nelle parole di un residente lo strano caso del tratto finale di viale Grassi, dove le corsie riservate alle due ruote appaiono quasi sempre deserte, mentre automobilisti e abitanti sono costretti ogni giorno a una complicata caccia allo stallo. A pochi anni dalla realizzazione dell’opera, il bilancio tracciato da chi vive nella zona è tutt’altro che positivo, come per piazzetta Verdi, dove il traffico è pericolosamente aumentato. Avvicinandosi alla rotatoria che collega viale Grassi con viale della Repubblica e conduce verso il quartiere San Pio, le piste si presentano scolorite, poco frequentate e, in alcuni punti, prive di continuità. Anche gli attraversamenti hanno perso gran parte della loro visibilità: le strisce sono ormai quasi cancellate lungo una strada attraversata quotidianamente da un intenso flusso di veicoli.

“C’è stata una corsa di tutti i comuni d’Italia ad accaparrarsi risorse a prescindere dalle ricadute infrastrutturali” – commenta un residente. In Svezia molte piste ciclabili vengono edificate sui marciapiedi, allargandoli di poco: è una situazione più smart per evitare pesanti barriere architettoniche e restringimenti inopportuni delle carreggiate. In viale Grassi, mentre delle biciclette si vede raramente traccia, nelle ore di punta le auto occupano ogni spazio disponibile e, dove non sono presenti le barriere in cemento, finiscono talvolta proprio sulle corsie ciclabili, rendendole inutilizzabili. La realizzazione del percorso ha comportato l’eliminazione di decine di posti auto e il restringimento della carreggiata, aggravando i problemi di circolazione e alimentando il malcontento dei residenti. Le anomalie diventano ancora più evidenti in prossimità della rotatoria, dove la pista si restringe proprio in curva, in un punto nel quale sarebbero invece necessari maggiore spazio e una migliore visibilità. Poco più avanti, davanti alla chiesa, il tracciato si interrompe, obbligando eventuali ciclisti a rientrare sulla carreggiata e a condividere la strada con automobili e mezzi pesanti.

Una situazione simile si incontra prima della sede dei vigili del fuoco, dove non è raro osservare chi pedala fuori dagli spazi riservati semplicemente perché la corsia dedicata non prosegue. Nell’ultimo tratto di viale Grassi la ciclabile sfiora, inoltre, i cancelli delle abitazioni e attraversa una lunga sequenza di passi carrabili. Le protezioni in cemento si interrompono davanti a ogni accesso, moltiplicando i possibili punti di conflitto tra le biciclette e i veicoli che entrano o escono dalle proprietà private. A rendere il percorso ancora meno invitante durante l’estate contribuisce la totale assenza di alberature pubbliche: gli unici alberi sono quelli presenti nei cortili privati, mentre le corsie colorate diventano lunghe strisce d’asfalto esposte al sole.

La pista fa parte della rete “Rudiae-Viale dell’Università-Parco Belloluogo”, un progetto di mobilità dolce lungo più di otto chilometri, ideato per collegare il Parco archeologico di Rudiae e l’ospedale “Vito Fazzi” con le stazioni ferroviarie, viale Gallipoli, viale dell’Università, il Parco di Belloluogo e il polo Studium 2000. Un disegno ambizioso che, alla fine di viale Grassi, sembra però essersi arenato tra interruzioni, restringimenti e scarsa manutenzione. Gli abitanti, già protagonisti di una raccolta firme per chiedere la rimozione delle piste, continuano a contestare un intervento che ha ridotto i parcheggi senza produrre, almeno secondo la loro esperienza quotidiana, un aumento significativo del passaggio delle biciclette. Inoltre, manca il verde, servono alberature per rendere sostenibile il percorso nelle ore più calde. Il risultato è un paradosso urbano ormai sotto gli occhi di tutti: automobili alla disperata ricerca di un posto e piste ciclabili che restano quasi sempre vuote.