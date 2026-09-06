Un giovane leccese il nuovo campione italiano di scacchi U8

LECCE – Fabrizio Cantoro è il nuovo campione italiano di scacchi U8: il giovane leccese, tesserato col circolo “Lecce Scacchi ASD”, ha trionfato ai Campionati Italiani Giovanili (CIG) U18 di quest’anno, svoltisi a Cagliari, tra il 29 agosto e il 5 settembre.

La manifestazione, che ha visto la partecipazione di 921 atleti, suddivisi per fasce d’età, organizzata da Sport e Salute S.P.A. e Federazione Scacchistica Italiana, ha visto la partecipazione di 38 giocatori dalla Puglia, ben 9 dei quali dalla provincia di Lecce.

Spicca fra tutti il titolo portato a casa dall’ottenne Cantoro – sia per la continuità dopo il titolo femminile ottenuto dalla compagna di circolo Rollo l’anno scorso, sia per il culmine di un percorso incredibile che lo ha già visto partecipare a stage federali a Spilimbergo e a manifestazioni internazionali, in particolare ai Mondiali di categoria su convocazione della Federazione stessa – che, con maturità superiore all’età ha chiuso imbattuto a 8 punti su 9 disponibili, con partite di livello tecnico molto alto e resistendo alla pressione di dover vincere all’ultimo turno per assicurarsi il primo posto.

Il traguardo eccezionale per Fabrizio, che frequenta l’I.C. De Amicis/Savio di Lecce ed è appassionato giocatore e abitué dei campionati giovanili nazionali già da tre edizioni, fa splendere di rimando l’attività regionale e provinciale, coinvolgenti in più gradi nella formazione e nella promozione dell’attività dalle fasce più giovani, con attenzione alla qualità e al divertimento, e la sinergia dei vari Istruttori, nonché l’attività positiva del suo circolo “Lecce Scacchi ASD”, presente con 3 altri suoi compagni – Gabriele Rollo, 19°, anche lui nell’U8 assoluto; Elisa Rollo, 8° nell’U10 femminile; De Vitis Giada Maria, 15° nell’U12 femminile dopo la sfida in prima scacchiera all’ultimo turno con la campionessa italiana Arun Ria – e che risulta decimo in Italia e I° in Puglia fra le Società nelle classifiche speciali (mentre la Provincia di Lecce è decima, grazie anche ai risultati dei giocatori presenti dagli altri circoli del leccese “La Salle Gallipoli” e “Lupiae”, e la Regione Puglia ottava, merito anche dei podi nell’Under18 di Romagno, vicecampione, e nell’Under12 femminile di Pennacchia, terza).