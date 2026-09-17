Riconnettersi alle persone prima che ai palazzi: la sfida leccese del centrosinistra riparte dalle storie di strada e precariato

LECCE – L’Accademia della Carità ha chiamato, e le Officine Cantelmo di Lecce si sono riempite fino all’ultimo posto disponibile, ben prima che i riflettori si accendessero sul palco di Martina Franca per la chiusura della Festa dell’Unità. Per oltre tre ore, la presenza della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, si è trasformata in un lungo esercizio d’ascolto fuori dai canoni tradizionali delle passerelle elettorali: niente sfilate di dirigenti locali o interventi di rito, ma un confronto serrato con il mondo del Terzo Settore, gli attivisti e i giovani del territorio.

Al centro del dibattito, coordinato Alessandro Valenti, Presidente dell’Accademia della Carità, sono finite le urgenze concrete di chi vive la marginalità e la precarietà quotidiana nel Salento. Dalle storie degli studenti costretti a lavoretti sottopagati per mantenersi agli studi fino alle testimonianze di chi affronta l’emergenza abitativa e l’inaccessibilità delle cure sanitarie, il racconto si è articolato su proposte precise: l’introduzione del salario minimo, la difesa del servizio sanitario nazionale e la ferma opposizione all’Autonomia differenziata.

A sottolineare il senso profondo dell’iniziativa e la scelta di portare queste istanze al centro dell’agenda politica è stato lo stesso Alessandro Valenti: «Il Salento è una terra nella quale alcune delle grandi questioni nazionali diventano esperienza quotidiana: giovani costretti a partire, studenti alle prese con trasporti difficili, lavoro precario, fragilità sociali. Vogliamo portare queste realtà dentro il confronto politico».

Ne è emerso un quadro in cui la politica prova a ritrovare credibilità partendo dai bisogni reali delle persone e dalla piena attuazione dei principi costituzionali, dimostrando come la partecipazione dal basso e il presidio sociale rappresentino ancora il vero punto di partenza per qualsiasi progetto di governo.