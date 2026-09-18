Marina Sticchi Damiani, Lecce-Monza e quella mano rossa che è arrivata sul New York Times

LECCE – La mano rossa sul volto delle giovani mascotte di Lecce-Monza è nata da una richiesta precisa: portare all’attenzione del pubblico il tema della violenza contro le donne e ricordare Lorena Isceri, giovane salentina uccisa dal suo ex compagno. L’idea è stata di Marina Sticchi Damiani, che ha proposto al club di intervenire sul consueto rituale pre-partita. È stato quindi l’U.S. Lecce a chiedere alla Lega Serie A di modificare il protocollo in occasione della gara contro il Monza.

L’iniziativa, realizzata nell’ambito di Lecce Love, il progetto sociale del club, è stata raccontata anche dal New York Times, che ha dedicato un approfondimento al lavoro di Marina e all’impegno del Lecce sul tema della violenza di genere.

Il punto di partenza è stato il ricordo di Lorena Isceri. “Lorena era della nostra terra”, ha raccontato Marina. “Parlare di lei al passato è fonte di infinita tristezza. Faceva parte della nostra comunità”. La sua morte, avvenuta dopo il rapimento da parte dell’ex compagno, ha colpito profondamente il territorio salentino e la stessa dirigenza del Lecce.

Da qui la volontà di fare qualcosa di diverso dalle iniziative previste ogni anno dalla Serie A in occasione della giornata dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. “Volevo che ricordassimo Lorena e che lo facessimo in modo tale da lasciare il segno”, ha spiegato Marina.

La proposta è stata quella di coinvolgere, per Lecce-Monza, bambine e ragazze del territorio come mascotte. Prima della partita sono scese in campo con una mano rossa dipinta sul volto, un’immagine scelta al posto del tradizionale segno rosso sulla guancia. “Per me non bastava”, ha detto Marina. “La violenza non è mai elegante. L’orrore non può essere elegante”.

Le giovani partecipanti sono state informate sul significato dell’iniziativa e sensibilizzate sul tema del femminicidio. “Molte di loro si sono commosse”, ha raccontato Marina.

Nel progetto sono state coinvolte anche Ilenia de Pascalis e Angelica Treglia, che hanno lavorato insieme a Marina alla costruzione dell’iniziativa attraverso Lecce Love.

Alla base della scelta c’è una convinzione sul ruolo che una società calcistica può avere nel proprio territorio. “Il Lecce ha una voce”, ha spiegato Marina. “Non siamo solo undici giocatori che disputano una partita di calcio ogni fine settimana. Il nostro ruolo nella società non può esaurirsi al fischio finale della domenica”.

La vicenda di Lorena ha quindi spinto il club a utilizzare quella voce in una forma diversa dal consueto. “Quando ho saputo della tragedia che ha colpito Lorena, ho voluto che dimostrassimo senso di responsabilità e usassimo la voce del Lecce per gridare – gridare forte – perché quanto accaduto è stato orribile”.

Lecce-Monza è diventata così l’occasione per trasformare un gesto simbolico in un messaggio pubblico. Un’iniziativa nata da una proposta di Marina Sticchi Damiani, raccolta dal club e realizzata insieme a Ilenia de Pascalis e Angelica Treglia, che ha portato la battaglia contro il femminicidio anche fuori dal campo e, attraverso il racconto del New York Times, oltre i confini del Salento.