Le previsioni meteo del weekend

Puglia – Sabato. Nuvolosità irregolare in transito al mattino con locali piogge sui settori costieri, più asciutto altrove. Nel pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di acquazzoni e temporali diffusi soprattutto sulle zone interne. Residue precipitazioni in serata ma tempo in graduale miglioramento.

Domenica. Tempo stabile al mattino con cieli sereni su tutta la regione. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile con qualche innocuo addensamento su Valle d’Aosta, Piemonte e settori alpini; sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio graduale miglioramento con ampie schiarite su tutta la pianura padana e le coste liguri; non sono previsti cambiamenti sostanziali in serata.

AL CENTRO

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutti i settori; isolati piovaschi sulle coste di Toscana e Marche. Nel pomeriggio instabilità in deciso aumento con temporali su Marche, Abruzzo e Lazio; più asciutto sulla Toscana. In serata tempo in deciso miglioramento ovunque, con nuvolosità residua sul versante adriatico.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli parzialmente nuvolosi su tutti i settori con tempo asciutto. Nel pomeriggio instabilità in aumento con temporali localizzati su Molise, Basilicata e Campania, in sconfinamento verso le zone occidentali; fenomeni sparsi su Puglia, Calabria e Sicilia. In serata residue precipitazioni sulle zone interne di Campania, Molise e Basilicata, con cieli poco o irregolarmente nuvolosi ovunque.

Temperature minime in calo al centro-nord, stabili o in rialzo al sud; massime stazionarie o in aumento ovunque, salvo una diminuzione sulle Isole Maggiori.

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