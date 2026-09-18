Turista spagnola denuncia: “Violentata da un tassista e in un b&b dopo il suo arrivo a Lecce”

LECCE – Avrebbe voluto trascorrere qualche giorno di relax ma la sua vacanza in Salento si è trasformata in un incubo conclusa con largo anticipo in ospedale per un forte choc emotivo dopo aver subìto abusi prima da un tassista e successivamente da un ragazzo in un b&b dove era arrivata per trascorrere la notte. La vittima è una ragazza di 19 anni, originaria di Barcellona. Dopo le cure ricevute in ospedale, giorni dopo, ha denunciato l’accaduto negli uffici della questura di Lecce, in compagnia della madre arrivata in Salento per stare al suo fianco e di una psichiatra. Al lavoro – così come riportato in anteprima dall’edizione cartacea odierna di Repubblica Bari – ci sono gli agenti della Squadra mobile specializzati nei reati contro la persona.

Il racconto della ragazza sembrerebbe credibile: agli atti è finito anche un referto in cui i medici hanno annotato lesioni compatibili con una violenza. Gli agenti, coordinati dalla procura salentina, confidano di identificare i due uomini. È il 22 agosto quando la ragazza arriva in treno nel capoluogo salentino per poi spostarsi a Torre Rinalda (marina del litorale adriatico a una decina di chilometri da Lecce) dove avrebbe dovuto incontrare un ragazzo, conosciuto sui social e in vacanza in Salento con la sua famiglia. Giunta in stazione, la ragazza raggiunge il City Terminal, il punto di snodo e di raccordo dei mezzi in arrivo e in partenza all’ingresso della città.

Dopo un’attesa del bus prolungatasi per diverse ore, la ragazza decide di contattare un tassista. Giunti a Torre Rinalda, però, il suo amico tarda ad arrivare. E per non rimanere sotto il sole cocente, la ragazza spagnola accetta l’invito del tassista di spostarsi nella sua abitazione – in un paese vicino – in modo da poter riposare e fare una doccia.

Già per strada l’uomo imbarazza la ragazza rivolgendole ripetuti complimenti, lusinghe e avances. In casa poi si consumano gli abusi nonostante la giovane spagnola implori il suo aguzzino di smetterla.Solo dopo alcune ore, viene riaccompagnata a Torre Rinalda dove incontra l’amico conosciuto sui social. Al quale la turista confida quanto le era accaduto solo poco prima.

In serata i due si separano: lui deve proseguire il viaggio con la famiglia mentre la ragazza si sposta in un bar della marina per rientrare a Lecce. In assenza di mezzi che, a quell’ora, possano riportarla nel capoluogo salentino, il proprietario del bar si offre di aiutarla dicendole che avrebbe potuto trascorrere la notte in casa di una persona di sua conoscenza. Poco dopo, infatti, arriva un uomo con il quale la 19enne si sposta di qualche centinaio di metri. Una volta arrivata in casa dell’uomo, la giovane turista occupa l’unica camera da letto mentre il proprietario si posiziona sul divano. In un’altra stanza.

In breve, però, l’uomo indossa i panni del molestatore raggiungendo la turista. Che vive attimi di puro terrore.

Solo il mattino dopo la ragazza riesce ad andare via e a fare rientro a Lecce ma quando arriva in un hotel, nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria, chiede aiuto al personale dopo aver raccontato le disavventure al mare per telefono. In struttura arriva la polizia e, a stretto giro, un’ambulanza che accompagna la turista in ospedale. Dove viene presa in consegna dai medici: vengono riscontrate lesioni compatibili con uno stupro. La ragazza rimane ricoverata fino al 26 agosto quando viene dimessa. In compagnia della madre si presenta in questura formalizza la denuncia. Poi il rientro in Spagna da dove è in costante contatto con il suo avvocato, Davide Spiri. A Barcellona, la 19enne ha iniziato un percorso di sostegno psicologico per superare il trauma.