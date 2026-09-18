Bimba ricoverata con ematoma in testa, migliorano le condizioni di salute. Si indaga sulle cause

SALENTO – Sono in netto miglioramento le condizioni di salute della bambina di 18 mesi ricoverata per un ematoma in testa e sottoposta a un delicato intervento chirurgico per ridurre l lesione. La piccola, nella serata di ieri, è stata dimessa dalla terapia intensiva e trasferita in neurochirurgia dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Al fianco della bimba c’è sempre la giovane madre residente in un paese della provincia di Lecce. La stessa donna, lunedì pomeriggio, si è accorta dell’ematoma sulla testa della figlia poco prima di farle il bagnetto accarezzandole la testa. Non ha perso tempo e ha immediatamente raggiunto il vicino ospedale di Galatina anche perché l’ematoma continuava gonfiarsi. Subito dopo è stata trasferita d’urgenza a Lecce per eseguire l’intervento.

Per accertare con esattezza le cause della lesione, i carabinieri hanno avviato le indagini di concerto con la procura ordinaria e con quella minorile. La piccola vive con madre ma ha la possibilità di vedere e stare con il padre quando vuole in un clima di totale armonia e di rapporti cordiali. Secondo i primi accertamenti eseguiti in ospedale, l’ematoma sarebbe comparso soltanto poche ore prima dalla scoperta effettuata dalla madre.

Gli approfondimenti si stanno concentrando sugli spostamenti della piccola che – dalle dichiarazioni fornite dalla madre, assistita dall’avvocato Massimo Zecca – sarebbe uscita da casa soltanto per raggiungere l’asilo nido. Al momento non si può escludere neppure una caduta accidentale mentre non vengono prese in considerazione altre ipotesi.