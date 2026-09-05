Tragedia sulla circonvallazione di Veglie: scontro tra auto e moto, muore un 47enne

VEGLIE (Lecce): Un drammatico incidente stradale si è verificato nella tarda serata lungo la circonvallazione di Veglie, all’altezza della stazione di servizio Apron, costando la vita a Diego Metrangolo, un motociclista di 47 anni residente a Carmiano.

La dinamica del sinistro è tuttora al vaglio degli inquirenti, ma secondo le prime ricostruzioni una Peugeot 3008, condotta da un 20enne di Leverano, sarebbe uscita dall’area di rifornimento per effettuare una manovra di inversione di marcia. In quel momento, dalla direzione opposta, sopraggiungeva la moto guidata dal 47enne. L’uomo ha tentato un’estrema frenata – come testimonierebbero le tracce sull’asfalto lunghe una ventina di metri – nel disperato tentativo di scongiurare l’impatto, che si è rivelato purtroppo inevitabile.

A causa del violento urto, il centauro è stato sbalzato dalla sella ed è finito rovinosamente sulla carreggiata, riportando traumi rivelatisi fatali. Il mezzo a due ruote, dopo aver impattato contro la vettura, ha terminato la propria corsa nel terreno adiacente alla sede stradale. L’allarme è scattato immediatamente, lanciato da alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118 con un’ambulanza proveniente da Campi Salentina e l’automedica da Galatina.

Nonostante la tempestività dei soccorsi e i prolungati tentativi di rianimazione effettuati dal personale medico, per il 47enne non c’è stato nulla da fare. È rimasto invece sostanzialmente illeso, sebbene in forte stato di choc, il giovane alla guida dell’automobile, per il quale sono stati disposti gli accertamenti e gli esami di rito.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza dell’area, mentre i rilievi legali e la ricostruzione dettagliata dell’accaduto sono stati affidati ai carabinieri della stazione di Veglie insieme ai colleghi della sezione radiomobile della Compagnia di Campi Salentina.