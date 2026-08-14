Tragico incidente a Ugento: perde la vita un giovane leccese

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UGENTO: Un tragico incidente stradale si è verificato in Via Vecchia Felline, nel territorio del comune di Ugento. Nel sinistro sono rimaste coinvolte un’automobile e una moto; ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, deceduto all’istante a causa dell’impatto. La vittima è Cosimo Cosi 39enne di Lecce.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare: i sanitari ne hanno potuto soltanto constatare il decesso.

​Sul luogo dell’incidente è giunta una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile dei Carabinieri della compagnia di Casarano insieme agli agenti della Polizia Locale di Ugento, ai quali sono stati affidati i rilievi stradali per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.