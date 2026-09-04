Accademia della Carità a Lecce con Elly Schlein

Lecce – Storie di strada, lavoro giovanile e precarietà: Elly Schlein a Lecce per l’incontro con l’Accademia della Carità

Domenica 6 settembre alle ore 17:30, alle Officine Cantelmo, un dibattito aperto che mette al centro le marginalità del territorio prima del confronto politico.

LECCE – Sarà la voce degli ultimi e delle periferie sociali del Salento a dare il via al dibattito in programma domenica 6 settembre, alle ore 17:30, presso le Officine Cantelmo di Lecce. L’appuntamento, intitolato «Prendersi cura. Storie, persone, associazioni», vedrà la presenza della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ed è stato promosso dall’Accademia della Carità, ente del Terzo Settore nato come braccio operativo della Fondazione della Carità di derivazione vescovile.

L’iniziativa intende sovvertire l’ordine tradizionale dei dibattiti pubblici: prima dell’analisi politica, il palco sarà riservato all’ascolto diretto di chi affronta ogni giorno la vulnerabilità sociale ed economica nel territorio leccese.

A condurre il confronto con Elly Schlein sarà Alessandro Valenti, regista, sceneggiatore e presidente dell’Accademia della Carità. Il dialogo prenderà le mosse dalle testimonianze dirette di tre persone del posto: una diciannovenne che si divide tra studio universitario e un lavoro sottopagato per mantenersi, una donna che ha conosciuto la durezza della vita di strada e le difficoltà della sofferenza psichiatrica, e una ragazza di sedici anni multata sui mezzi pubblici per non aver potuto pagare il biglietto a causa delle precarie condizioni economiche della famiglia.

L’obiettivo dell’iniziativa, come spiegato da Alessandro Valenti, è accendere i riflettori su come i grandi temi di rilevanza nazionale — dal lavoro dignitoso alla tenuta dei servizi sociali fino alle difficoltà del trasporto pubblico — impattino concretamente sulla vita di tutti i giorni. Un momento di riflessione e di proposta focalizzato sulla tutela dei diritti fondamentali e sulla difesa della dignità personale.

L’evento delle Officine Cantelmo costituirà la prima tappa salentina della giornata per la segretaria dem, che in serata proseguirà il suo percorso verso Martina Franca per partecipare alla Festa dell’Unità.