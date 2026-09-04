Investì e uccise ciclista per poi fuggire: finisce in carcere l’automobilista. Gip: “Non si è pentito”

UGENTO (Lecce) – È finito in carcere Roberto Colitti, il 22enne di Ugento, responsabile dell’investimento del ciclista Daniele Congedi morto nella tarda mattinata del 9 agosto scorso sulla provinciale 350 Racale-Ugento. Il gip Francesco Valente ha accolto la richiesta formulata dal sostituto procuratore Luigi Mastroniani a asoli due giorni di distanza dall’interrogatorio preventivo del giovane (si tratta di un atto con cui il giudice interroga l’indagato prima di decidere sull’applicazione di una misura cautelare personale non detentiva (o comunque prima della restrizione), introdotto dalla riforma della Legge Nordio).

Il giovane, indagato a piede libero con l’accusa di omicidio stradale aggravato dalla fuga, in quell’occasione, aveva rilasciato delle spontanee dichiarazioni: in lacrime, più e più volte, aveva chiesto scusa alla famiglia dell’ingegnere ugentino, e ribadito la sua volontà di voler incontrare i genitori per un colloquio e di non essersi accorto di aver travolto un ciclista. Si era detto anche provato per quanto accaduto tanto da non voler più uscire di casa se non per raggiungere il Ser.D dove seguiva un percorso di disintossicazione. Più tecnica, prevedibilmente, la discussione dei suoi legali, gli avvocati Luca Puce e Davide Micaletto, che avevano cercato di demolire l’impianto accusatorio edificato dal sostituto procuratore Luigi Mastroniani.

Per il gip, però, sussistono le esigenze cautelari: per il giudice né una precedente misura carceraria e la successiva condanna per maltrattamenti hanno, evidentemente, sortito effetto sull’indagato il quale non solo non ha mostrato alcun segno di resipiscenza dopo aver cagionato l’ennesimo incidente ma ha anche fatto di tutto per elidere o quantomeno ridimensionare le proprie responsabilità…Concreto ed attuale – prosegue il gip nella propria ordinanza -e non meno gravi condotte del Colitti che ha dimostrato di non accettare vincoli di sorta alle proprie azioni come pure del tutto ininfluente si mostra la volontaria restituzione da parte sua della patente di guida che certo non elide la possibilità che l’indagato si ponga alla guida di altri autoveicoli”: da qui il niet a concedere i domiciliari al giovane.

Colitti, alla guida di una Lancia Y, travolse il ciclista poi proiettato contro il parabrezza e, infine, scaraventato nella vicina campagna. “Colitti, dopo essersi portato più volte nei minuti immediatamente successivi al sinistro, nel punto in cui aveva travolto il ciclista, faceva recuperare e allontanare dal luogo l’autovettura con il carro attrezzi e, infine, si allontanava dandosi così alla fuga. Tali circostanze rendono quindi fortemente indicativa allo stato la piena consapevolezza dell’avvenuto investimento” scriveva il pm nella sua richiesta di arresto. Sostenuta dalla sussistenza delle esigenze cautelari sulla scorta della visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza visionate dai carabinieri.

La procura, infatti, ravvisava il pericolo di reiterazione perché la condotta di Congedi non appare infatti un episodio isolato riferibile a un soggetto sino ad allora rispettoso delle regole, bensì si inserisce in un quadro personale già caratterizzato da un uso abituale di sostanze stupefacenti”, condotte violente, come certificato da un precedente arresto (sempre in carcere) per maltrattamenti; il rischio del pericolo di inquinamento probatorio sarebbe suffragato dalle frenetiche comunicazioni telefoniche di Colitti con i suoi familiari (sul cui contenuto è in corso un consulenza così come sull’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti che rappresenterebbe un’ulteriore ovvia aggravante).

E proprio la prospettiva di vedere appesantito il carico delle accuse nei suoi confronti con altre aggravanti (su cui sono in corso gli accertamenti) rafforzerebbe – ipotizzava la procura – il pericolo che il giovane possa nuovamente tentare di darsi alla macchia. Ecco perché gli inquirenti salentini avevano sollecitato una misura cautelare dietro le sbarre, l’unica in grado di arginare la personalità dell’investitore. Richiesta accolta da un giudice. Ora, però, si apre un nuovo fronte:; la difesa valuterà se presentare ricorso dinanzi al Tribunale del Riesame mentre sono in corso una serie di consulenze (tra cui quella tossicologica sull’indagato).