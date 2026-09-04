Vasto incendio tra Andrano e la sua marina: fiamme vicine alle case, famiglie evacuate



ANDRANO (Lecce) – Un vasto rogo si è sviluppato nelle ultime ore nel territorio compreso tra il centro abitato di Andrano e la sua marina, creando momenti di forte apprensione per i residenti della zona. Le fiamme, alimentate dal vento e propagate in più punti su un’ampia porzione di territorio, si sono avvicinate pericolosamente a diverse abitazioni stabili, costringendo numerose persone ad abbandonare le proprie case e a riversarsi in strada a causa della densa coltre di fumo che ha invaso l’intera area.

Il fronte del fuoco, visibile anche a distanza lungo la fascia costiera, si presenta esteso e articolato su più focolai. L’imponenza dell’incendio ha richiesto un massiccio dispiegamento di forze per proteggere le strutture abitative ed evitare che il rogo si estenda ulteriormente verso i centri limitrofi.

Sul posto stanno operando senza sosta diverse squadre dei Vigili del Fuoco, affiancate dagli operatori dell’ARIF (Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali) e dai volontari della Protezione Civile. Per domare le fiamme dall’alto e circoscrivere i punti più critici e inaccessibili della macchia mediterranea, è stato attivato anche l’intervento di un elicottero antincendio.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’intera area sono tuttora in corso, mentre si procede alle verifiche per accertare eventuali danni a cose o animali domestici rimasti nell’area interessata dal fumo.