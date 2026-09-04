Incendio all’ecocentro di Lequile, spenti tutti i focolai: crolla l’impatto degli inquinanti nell’aria. Il resoconto del CCS

LEQUILE – Tutti i focolai sono stati spenti e le operazioni di estinzione possono considerarsi concluse. Arrivano segnali confortanti dopo il vasto incendio divampato il 29 agosto nel territorio di Lequile e successivamente propagatosi all’impianto di gestione dei rifiuti situato nei pressi della statale 101. Il punto sull’emergenza è stato fatto nel pomeriggio durante una nuova riunione del Centro coordinamento soccorsi (CCS), convocata per seguire l’evoluzione della situazione e garantire alla popolazione aggiornamenti costanti attraverso i sindaci. All’incontro hanno partecipato il Comando provinciale dei vigili del fuoco, le forze dell’ordine, l’Asl, l’Arpa, l’Università del Salento, la Provincia e i sindaci di Lequile, Cavallino, Copertino, Galatina, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama e Soleto.



I vigili del fuoco hanno comunicato la conclusione delle operazioni di spegnimento, precisando che il sito resterà sotto controllo fino a domani. Sul fronte ambientale, l’Arpa ha riferito che i risultati delle analisi effettuate finora restituiscono un quadro confortante. I campioni hanno mostrato che, nelle prime ore dell’incendio, le concentrazioni di microinquinanti organici nell’aria rilevate nelle postazioni vicine all’ecocentro indicavano un impatto elevato. Dal 30 agosto al 2 settembre, però, le rilevazioni hanno evidenziato una progressiva e significativa diminuzione. L’Agenzia porterà a termine le attività già avviate, compresa la procedura destinata a individuare le aree nelle quali si è verificata la maggiore ricaduta degli inquinanti.



Prosegue anche il monitoraggio dell’Asl a tutela della salute pubblica, con il coinvolgimento del Sian e il confronto con le attività produttive della zona, per verificare eventuali conseguenze sull’ambiente e sulle produzioni alimentari. I controlli interessano tutte le attività presenti entro un raggio di due chilometri dal sito, comprese le aziende agricole, le produzioni alimentari, i servizi di ristorazione e i pozzi dell’Acquedotto Pugliese più vicini all’area dell’incendio. Particolare attenzione viene riservata agli allevamenti e agli stabilimenti lattiero-caseari, attraverso campionamenti specifici sulle produzioni di origine animale, mentre l’impiego dei droni permette di osservare nel dettaglio il sito e le zone considerate più sensibili.



Da una prima ricognizione è emerso che le aziende zootecniche situate nell’area hanno utilizzato foraggio conservato in strutture protette e quindi non esposto alla contaminazione degli inquinanti immessi nell’atmosfera durante l’incendio. Resta comunque valida, esclusivamente a scopo precauzionale, la raccomandazione rivolta a chi vive nei territori compresi entro due chilometri dall’impianto: consumare gli ortaggi soltanto dopo averli lavati con estrema cura e non utilizzare per scopi potabili l’acqua proveniente dai pozzi di falda superficiale.