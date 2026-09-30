Università, Minerva: “Il diritto allo studio è un faro contro le disuguaglianze. Investire negli studenti significa investire nei nostri territori”

PUGLIA – “Garantire il 100 per cento delle borse di studio Adisu per l’anno accademico 2026/27 significa riaffermare un principio: nessuna ragazza e nessun ragazzo deve essere costretto a rinunciare all’università per le condizioni economiche della propria famiglia”. Lo dichiara in una nota il capogruppo Pd, Stefano Minerva.

“Il diritto allo studio deve essere uno dei fari di una società che vuole ridurre le disuguaglianze e costruire opportunità reali per tutti. Per questo i 66 milioni di euro messi in campo dalla Regione Puglia per garantire la copertura integrale delle borse di studio rappresentano uno sforzo importante e una scelta politica precisa.

Ma c’è un altro aspetto che credo sia importante sottolineare. Le politiche per il diritto allo studio non sono soltanto una misura di sostegno alle nostre studentesse e ai nostri studenti. Sono anche un investimento che produce effetti concreti e che rimane sul territorio.

Una borsa di studio significa poter pagare un affitto, mangiare in una mensa o in un’attività di ristorazione, acquistare libri e materiale universitario, utilizzare i trasporti, frequentare i nostri bar e i nostri servizi. Significa sostenere un intero sistema economico che vive anche della presenza degli studenti nelle nostre città universitarie.

Ecco perché parlare di welfare studentesco significa parlare contemporaneamente di giustizia sociale, di sviluppo e di futuro.

I numeri ci dicono che la domanda è cresciuta in maniera significativa, passando da circa 23mila idonei nell’anno accademico 2024/25 a quasi 28mila. È un dato che ci deve rendere orgogliosi della capacità di attrarre e formare giovani, ma che ci impone anche di interrogarci sulla sostenibilità futura del sistema.

Ringrazio il presidente Decaro per l’impegno. La Regione Puglia ha fatto la propria parte e continuerà a farla. Ora serve un confronto serio e condiviso sulle prossime annualità, coinvolgendo le organizzazioni studentesche e il governo nazionale. Se il numero degli aventi diritto cresce e contemporaneamente aumentano gli importi delle borse, non possiamo lasciare che il peso di questa crescita ricada esclusivamente sulle Regioni. Il diritto allo studio non può dipendere dalle disponibilità di bilancio di un singolo anno. Deve essere una scelta strutturale del Paese”