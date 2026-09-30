Sabato 3 ottobre va in scena “Un altro giorno ancora – Sui passi di Renata Fonte” Teatro Garibaldi di Gallipoli

GALLIPOLI (Lecce) – La storia di Renata Fonte arriva a “Babele”. Torna con un appuntamento di teatro civile il Festival Multidisciplinare d’Emergenza” organizzato da ZeroMeccanico Teatro, direzione artistica di Ottavia Perrone e Francesco Cortese, con il sostegno del POC Puglia 2021–2027 – Linea d’intervento 6.2 e col patrocinio del Comune di Gallipoli.

Sabato 3 ottobre, sipario ore 20.30, sul palcoscenico del Teatro Garibaldi di Gallipoli va in scena “Un altro giorno ancora – Sui passi di Renata Fonte”, spettacolo scritto e interpretato da Angela De Gaetano.

La storia di Renata Fonte è quella di una donna che ha fatto della responsabilità verso la propria terra, della ricerca della giustizia e della cura del bene comune una pratica quotidiana, fino a farne una parte inseparabile della propria esistenza.

Una storia che parte dalla memoria, ma continua a interrogare il presente.

Classe 1951 di Nardò, entra in politica nel 1982, eletta nella lista del PRI. Dopo anni di assoluta assenza di repubblicani, è la prima a ricoprire il ruolo di Consigliere e Assessore che il Partito vanti a Nardò. Svolge la sua attività istituzionale in diversi settori: dall’Assessorato alle Finanze a quello alla Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Spettacolo, al direttivo provinciale del P.R.I. Diviene, inoltre, responsabile per la provincia del settore Cultura dei repubblicani.

Ancor prima di essere eletta, Renata è attiva su molti fronti, sempre in prima linea nelle battaglie civili e sociali dei primi anni Ottanta. Insegna, studia all’Università, scrive e dipinge. Si iscrive all’U.D.I. (Unione Donne Italiane) e, tra le altre cose, è attivista tra i fondatori del Comitato per la Tutela di Porto Selvaggio e Palude del Capitano, una delle meraviglie naturalistiche del Salento, per cui lotta con dedizione e coraggio, esponendosi in modo deciso, senza compromessi, anche sui mass-media, contro le paventate lottizzazioni cementizie.

All’uscita da un Consiglio comunale, la notte fra il 31 marzo ed il primo aprile 1984, viene assassinata a colpi di pistola, mentre rientra a casa: aveva compiuto da poco 33 anni.

Nel 2002 Renata Fonte viene riconosciuta vittima di criminalità mafiosa dalla Commissione del Dipartimento Affari Civili del Ministero dell’Interno

Un altro giorno ancora – Sui passi di Renata Fonte

di e con Angela del Gaetano

Produzione Factory Compagnia Transadriatica

Ingresso € 10 intero / € 8 ridotto under 25 e over 60