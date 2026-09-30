Meteo di domani 1 ottobre nel Salento: previsioni, temperature e cosa aspettarsi

Puglia – Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino qualche addensamento tra Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria con locali pioviggini, tempo stabile e soleggiato sul resto del settentrione. Nel pomeriggio variabilità asciutta sul settore occidentale, sereno o poco nuvoloso altrove; non sono previsti cambiamenti sostanziali in serata e in nottata.

AL CENTRO

Tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o al più parzialmente nuvolosi sulla Toscana nel pomeriggio. Non sono previsti fenomeni significativi nelle diverse fasce orarie; sereno ovunque in serata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni, con qualche addensamento sulla Sardegna. Nel pomeriggio variabilità asciutta sulla Sardegna, tempo stabile e soleggiato altrove; condizioni invariate in serata e in nottata su tutto il settore meridionale e insulare.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo da Nord a Sud.

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