Morte David Rossi: a Filorosso la moglie Antonella Tognazzi “Non mi aspetto scuse. Finora non ne sono arrivate”

“Non mi aspetto scuse. Al momento non mi sono pervenute”. A parlare è Antonella Tognazzi, vedova di David Rossi, che questa sera è stata ospite di Filorosso, il programma condotto da Antonino Monteleone su Rai 3 e RaiPlay.

All’indomani delle ultime risultanze investigative, che hanno accertato che David Rossi fu ucciso, Tognazzi ha ripercorso nell’intervista rilasciata ad Antonino Monteleone oltre quattordici anni di battaglie giudiziarie e personali alla ricerca della verità.

“Ci ho sempre sperato”, ha detto, “Però, visto anche l’andamento di questi anni, in cui tanti elementi emergevano ed erano abbastanza chiari e poi venivano automaticamente trascurati, arrivare a sentire una dichiarazione ufficiale che David è stato ucciso mi rende in un certo senso felice, anche se di felicità non si può più parlare. È sicuramente un riconoscimento per l’impegno che ho messo in questi anni, anche quando apparentemente tutto sembrava perso”.

La moglie dell’ex responsabile comunicazione di Mps racconta il lungo percorso affrontato per ottenere risposte: “Noi abbiamo continuato imperterriti ad approfondire tutto quello che sapevamo. Sembrava che avessimo iniziato una sorta di guerra, anche se non era questa la nostra intenzione. Ci limitavamo a fare domande e le risposte per noi non erano evidenti. Ogni volta c’era un respingimento da parte di chi doveva indagare”. Tognazzi critica duramente le archiviazioni disposte negli anni passati: “Mi auguro che oggi la magistratura possa tornare sui suoi passi. Ma non ci credo. Hanno fatto due archiviazioni. Io mi sono sentita offesa. Non puoi scrivere cose che non sono esistite”.

Nel corso del confronto con Monteleone, è tornata anche su uno degli elementi più discussi del caso, l’uomo ripreso dalle telecamere mentre osserva il corpo di Rossi: “Capire chi è quella persona è fondamentale, anche perché si tratterebbe comunque di omissione di soccorso. Il video è quello ed è l’unico filmato che hanno estrapolato dalle telecamere quella sera. Anche se fosse un semplice passante, come hanno fatto credere in questi anni, non puoi non tenerne conto. Credo che fosse una persona in contatto con chi lo ha gettato di sotto e che riferisse quello che stava vedendo”.

Particolarmente amaro il passaggio dedicato all’assenza di vicinanza ricevuta in questi anni: “Mi aspettavo che i vertici della banca per cui David lavorava fossero i primi a chiedere che venisse fatta luce su questa vicenda. E poi mi aspettavo una vicinanza, che mi scrivessero. Cosa che non è mai avvenuta”. Infine, il bilancio di una battaglia durata oltre un decennio: “Ne è valsa la pena resistere. Mi chiedo anch’io come ho fatto. Questi 14 anni sono stati uno stillicidio. Con tutti i problemi che sono emersi, affrontare questa vicenda è stata per me una grande sfida”.

Il programma è presente anche su Instagram all’indirizzo @filorosso_rai