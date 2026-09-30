Di Battista: mi hanno asportato un tumore, ora mi devo curare

“Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà”. A Cuba “mi sono iniziato a sentir male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato”, “hanno azzeccato immediatamente le cure che hanno ridotto l’edema permettendo di operarmi, mi hanno asportato quasi tutto il tumore. Adesso farò le cure sperando che funzionino . Faccio parte di quel club di cittadini italiani che dicono ‘perché proprio a me”. Lo ha detto Alessandro Di Battista a Di Martedì, su La7.”Questa peste del XXI ha un pregio: è democratica. Io non sono uno di quelli che dice ce la farò, io devo fare le cure e avere un atteggiamento positivo. Quelli che non devono mollare sono i dottori”.

“Sono seguito molto bene”, e “a Cuba mi hanno fatto un’operazione raffinatissima con tecnologie che qui si usavano 30 anni fa.

Eppure il neurochirurgo mi ha salvato la vita. Ieri” questo dottore “mi ha scritto dicendo che non hanno la possibilità di sterilizzare per l’assenza di corrente”, ha spiegato Alessandro Di Battista a Di Martedi su La7, aggiungendo che nell’ospedale cubano dove è stato operato manca anche l’acqua e alcuni cittadini cubani portavano secchi d’acqua al piano dove lui era ricoverato per aiutalo nelle sue esigenze.

“Anche i medici del Gemelli hanno detto che mi hanno fatto un’operazione raffinatissima”. ha concluso.