Venerdì 25 settembre la rassegna Leverano Teatro civile si conclude con “Non è stata la mano di Dio” dedicato a Don Peppe Diana

LEVERANO (Lecce) – Venerdì 25 settembre (ore 21:00 | ingresso libero fino a esaurimento posti) nel Chiostro del Convento di Santa Maria delle Grazie a Leverano con Non è stata la mano di Dio, scritto e interpretato da Corrado La Grasta, per la regia di Giulia Petruzzella, prodotto da Teatro dei Cipis con il patrocinio del Comitato Don Peppe Diana, si conclude Leverano Teatro civile. La rassegna, inserita nel progetto Teatri del Nord Salento e realizzata in collaborazione con l’associazione Borghi Autentici d’Italia, nasce dalla sinergia tra il Comune di Leverano e Factory Compagnia Transadriatica, realtà che negli ultimi anni ha consolidato un’importante attività di produzione, distribuzione e promozione del teatro contemporaneo, con particolare attenzione ai linguaggi della narrazione e della scena civile, fresca vincitrice del Premio Hystrio – Altre Muse 2026.

Lo spettacolo è dedicato a Don Peppe Diana, sacerdote assassinato dalla camorra il 19 marzo 1994 a Casal di Principe per il suo impegno contro la criminalità organizzata. Anche in questo caso il teatro si ispira a una storia precisa per allargare lo sguardo alle domande che quella vicenda continua a porre. Che cosa significa scegliere da che parte stare? Quanto possono incidere le parole quando diventano presa di posizione e azione concreta? E quanto coraggio serve per opporsi all’indifferenza e alla violenza? Attraverso una narrazione essenziale e diretta, il regista restituisce il senso profondo della testimonianza di don Peppe Diana e invita a considerare la memoria non come una celebrazione rituale, ma come un esercizio quotidiano di libertà e partecipazione.

Leverano Teatro civile fa parte del progetto Teatri del Nord Salento promosso da Factory Compagnia Transadriatica – Centro di Produzione Teatrale del Nord Salento, in collaborazione con BlaBlaBla, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia (Intervento finanziato con risorse del Fondo di rotazione POC 2021-2027), Puglia Culture, Trac – Teatri di residenza artistica contemporanea e i comuni di Novoli, Leverano, Campi Salentina, Guagnano, Trepuzzi e Brindisi.