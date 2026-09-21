A Galugnano “Soffi barocchi”, concerto con Gianluca Milanese al flauto e Davide Tenerani all’organo

Mercoledì 23 settembre alle ore 20.30, nella Chiesa Maria SS. Annunziata di Galugnano, il Festival Organistico del Salento proporrà Soffi barocchi, concerto con Gianluca Milanese al flauto e Davide Tenerani all’organo.

Lo storico organo attribuito a V. De Micheli, risalente al 1860 e restaurato da P. Tollari nel 2019 dialogherà con il flauto attraverso un programma che attraversa il repertorio barocco europeo, con pagine di Buxtehude, Benedetto Marcello, Frescobaldi, Kircher e Bach.

Tra i brani proposti il Capriccio sopra la Girolmeta di Girolamo Frescobaldi, testimonianza della raffinata inventiva di uno dei grandi maestri della musica strumentale del Seicento. Particolarmente suggestivo sarà l’Antidotum Tarantulae di Athanasius Kircher, abate gesuita, che nel 1630, dopo un viaggio in Puglia per approfondire le terapie musicali legate al culto di Dioniso, scrisse in diversi trattati sull’argomento interessanti informazioni su questa pratica musicoterapica: le credenze popolari, i comportamenti dei tarantati, gli strumenti musicali utilizzati e soprattutto la trascrizione di alcuni esempi musicali, in particolare otto semplici e brevi antidoti.

Il percorso culminerà con Johann Sebastian Bach e il Minuetto e la celebre Badinerie dalla Suite per orchestra in Si minore BWV 1067, pagina brillante e virtuosistica che mette in primo piano l’agilità del flauto.

Soffi barocchi offrirà così un viaggio tra differenti forme e suggestioni del Barocco, valorizzando al tempo stesso la musica, gli interpreti e il patrimonio storico e organario del territorio.