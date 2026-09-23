Sabato 26 settembre la rassegna Un teatro nel bosco si conclude con “I racconti del merlo – Due fiabe di Oscar Wilde”

TREPUZZI (Lecce) – Sabato 26 settembre nel Boschetto di San Vito a Trepuzzi si conclude la quinta edizione di Un teatro nel bosco, rassegna organizzata da Factory Compagnia Transadriatica con il sostegno del Comune di Trepuzzi, all’interno del progetto Teatri del Nord Salento. La serata finale prenderà il via alle 19:15 con il laboratorio Fischi, piume e parole di BlaBlaBla per un’avventura tra immagini e suoni per diventare piccoli custodi delle storie. Alle 20:30 (ingresso 5 euro) Factory Compagnia Transadriatica presenterà I racconti del merlo – Due fiabe di Oscar Wilde, con Francesco Stefanizzi, musiche di Paolo Coletta, per la regia di Tonio De Nitto. Un merlo attraversa il cielo, raccoglie racconti tra piazze e giardini, statue che piangono e alberi in attesa della primavera, per poi affidarli a chi ha ancora voglia di ascoltare. Da questo incontro prendono forma “Il principe felice” e “Il gigante egoista” di Oscar Wilde, filtrati attraverso lo sguardo contemporaneo di un narratore capace di sorridere, inciampare e commuoversi dentro ciò che racconta. Ne nasce un lavoro di teatro di narrazione dedicato all’ascolto, alla generosità e alla possibilità di riconoscere ciò che continua a vivere anche sotto la superficie delle cose. Nato nel 1998, Francesco Stefanizzi è attore, autore e regista. Diplomato nel 2020 all’Accademia Mediterranea dell’Attore, ha approfondito la propria formazione con artisti come Emilio Solfrizzi, Sergio Rubini e Massimiliano Civica. Collabora con Factory Compagnia Transadriatica e Corte de’ Miracoli, affiancando al lavoro attoriale la scrittura e la regia. Parallelamente sviluppa una ricerca nel cinema ed è direttore artistico del focus “Cinema e Disabilità” del Life After Oil International Film Festival e membro di Al.Di.Qua. Artists.

Un teatro nel bosco fa parte del progetto Teatri del Nord Salento, promosso da Factory Compagnia Transadriatica – Centro di Produzione Teatrale del Nord Salento, in collaborazione con BlaBlaBla, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia (intervento finanziato con risorse del Fondo di rotazione POC 2021-2027), Puglia Culture, TRAC – Teatri di Residenza Artistica Contemporanea e dei Comuni di Novoli, Leverano, Campi Salentina, Guagnano, Trepuzzi e Brindisi.

In caso di pioggia gli appuntamenti si svolgeranno nell’Auditorium Zona Santi / BlaBlaBla.