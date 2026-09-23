Grande successo per il Triathlon Sprint di Nardò a Sant’Isidoro

NARDO‘ (Lecce) – Si è disputato domenica 20 settembre, nella splendida cornice di Sant’Isidoro, il Triathlon Sprint di Nardò, appuntamento inserito nel circuito Racehard Puglia e prima tappa del Trofeo del Salento.

La manifestazione, organizzata dalla ASD Salento Triathlon Enjoy, con il patrocinio del Comune di Nardò, rappresentato dal Presidente del Consiglio Comunale con delega allo Sport Antonio Tondo e con la collaborazione del Presidente della Consulta dello Sport Tony De Paola, ha visto la partecipazione di circa 150 atleti, provenienti non solo dalla Puglia ma anche da altre regioni d’Italia.

Gli atleti si sono confrontati sulla distanza Sprint, articolata in 750 metri di nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa, su un percorso suggestivo e al tempo stesso tecnico, che ha messo alla prova le capacità degli atleti nelle tre discipline.

La gara, al termine di una competizione combattuta e spettacolare, ha visto imporsi tra gli assoluti uomini:

Sabino De Palma (Sport Project) con un tempo totale di 00:59:03

Silvano D’Amore (Sport Project) con un tempo totale di 00:59:47

Francesco Volpicella (Sport Project) con un tempo totale di 01:00:01

Nel campo femminile, hanno conquistato il podio assoluto:

Vanessa La Fronza (Aura Triathlon) con un tempo di 01:10:06

Rosa Rella (TT Altamura) con un tempo di 01:11:49

Selene Salome Sommerfeld (Canottieri Irno) con un tempo di 01:17:19

Per la categoria staffette, vittoria per il trio Paja O. – Rucci M. – Barlettano V. con il tempo di 01:13:53.

La ASD Salento Triathlon Enjoy desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione: il Comune di Nardò, il Corpo di Polizia Locale, il Presidente del Comitato Regionale FITRI Puglia Antonio Tondi e tutte le associazioni che hanno collaborato mettendo a disposizione uomini, mezzi e competenze: Legambiente Neretum, Scozzicacuezzi, Running Porto Selvaggio, CN La Lampara, Onda Viva, CKCS, ASD Salento in corsa Veglie, ASD Moto Club Nardò, ANC sezione di Nardò, ANF sezione di Nardò e ANPS sezione di Galatina.

Un ringraziamento particolare va inoltre a tutti i volontari, che con il loro prezioso impegno hanno garantito assistenza e supporto lungo il percorso e nell’area di gara, contribuendo in maniera fondamentale alla sicurezza e al buon svolgimento dell’evento.

Grazie anche agli sponsor che hanno sostenuto la manifestazione: Assicurazioni Generali – Agenzia Generale di Nardò Galliano, Novarreda Home, FG Dol e VergaroLaMillefiori.

Una giornata di sport, partecipazione e condivisione che conferma la volontà della ASD Salento Triathlon Enjoy di continuare a promuovere il triathlon e a valorizzare il territorio salentino attraverso lo sport.

Appuntamento l’11 Ottobre 2026 per la seconda tappa del Trofeo del Salento con il Duathlon Sprint di Porto Selvaggio