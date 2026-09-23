Giovedì 24 settembre a Ugento lo spettacolo teatrale ‘Luci a Sud’

UGENTO (Lecce) – Il mosaico colorato delle luminarie, il profumo dolce della cupeta, i fuochi d’artificio e la riffa da cui pescare bigliettini su cui è scritto il destino di ciascuno: una festa che racchiude l’identità di un popolo, il suo immaginario e i suoi ricordi. È così per la festa dei Santi Medici a Ugento.

Ma cosa succede se una misteriosa malattia della dimenticanza fa perdere agli ugentini la memoria delle loro tradizioni e di ciò che la festa, da sempre, ha rappresentato?

Da questa domanda nasce lo spettacolo teatrale “Luci a Sud”, in scena giovedì 24 settembre alle ore 21, sul sagrato del santuario dei Santi Medici, a Ugento.

Scritto da Francesca Maruccia e diretto dalla regia di Liliana Putino, lo spettacolo si muove fra sogno e ironia per far rivivere la meraviglia che le feste patronali e le loro luci accendono nel cuore del Salento e della Puglia. A interpretare i personaggi in scena saranno Anna Maria Bianco, Samuele Bramato, Pasquina Coletta, Sandra De Rose, Patrizia Ponzetta, Aida Santantonio, Alessandro Santantonio, Maria Elena Spennato.

Lo spettacolo rientra nella rassegna “Ugento d’incanto”, promossa dalla Pro Loco Ugento e Marine aps, in collaborazione con il Comune di Ugento e con il sostegno della Regione Puglia nell’ambito dell’avviso anno 2026 per la erogazione di contributi alle associazioni turistiche Pro Loco.

Ingresso gratuito.