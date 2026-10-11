1889 : Lecce accoglie festosamente Re Umberto I

Correva l’anno 1889 e per l’inaugurazione a Lecce del monumento dedicato a Vittorio Emanuele II (1820- 1878), il primo re d’Italia, realizzato da Eugenio Maccagnani, furono invitati Re Umberto I e la Regina Margherita.

La notizia del loro arrivo si diffuse rapidamente e fu favorevolmente accolta dalla popolazione e dalla stampa con la sola eccezione di due periodici, il “Risorgimento” e “Spartaco”.

Quest’ultimo, giornale di lotta sociale e politica, di indirizzo radicale, fondato e diretto a Gallipoli da Giovanni Coppola, rimarcando la miseria in cui versava la popolazione, si oppose ferocemente.

Una copia di quel giornale fu inviata al Re, il quale, letto il contenuto, diede ordine al Ministro Rattazzi di scrivere al Presidente del Consiglio Provinciale di Terra d’Otranto, avv. Gaetano Brunetti, la seguente missiva, di cui è interessante riportare alcuni passi:

” Ella sa quanto ripugni all’animo di S.M. il pensiero di recare aggravio alla popolazione che costì visita …. lo disse pure alla S.V. quando venne con la deputazione ad invitarla a Lecce. Il Re non bada agli addobbi, alle comodità, ai ricevimenti sontuosi e alle feste; queste cose non sono conformi al suo cuore e al suo caratteree, se ne apprezza il pensiero, ne deplora le conseguenze…Veda, dunque, la S.V. che sia adottata per programma generale la massima di nessuna spesa. Quanto più saranno semplici e modeste le accoglienze, tanto più sarà raggiunto lo scopo del viaggio, che è quello di provare la reciprocanza d’affetto esistente fra il popolo e il Re”.

Re Umberto I giunse a Lecce la sera del 22 agosto 1889, accompagnato dal Principe di Napoli, dai Ministri Crispi, Brin e Lacava e fu accolto calorosamente attraverso le vie imbandierate e infiorate della città.

La mattina seguente fu scoperto il monumento ed il Sindaco, Giuseppe Panzera, lesse un discorso molto applaudito. Il palco destinato ad ospitare il Re fu innalzato a ridosso della Chiesa di Santa Chiara (in foto). Tra gli invitati giunsero da Roma il Maccagnani ed Achille Crescenzi, il fonditore della statua.

Al sovrano piacque molto la statua e volle conoscere personalmente il Maccagnani per esprimere la sua più viva ammirazione. Al Brunetti fu accordata l’alta benemerenza di “Grande Ufficiale dell’Ordine della Corona d’Italia”.

Non si badò a spese, malgrado le dette raccomandazioni. La corposa cifra – ben 80.000 lire – fu equamente suddivisa tra il Comune e la Provincia.

In onore dei Reali, infine, il Sig. Donato Greco, proprietario del Teatro Politeama, allestì una straordinaria “Lucia di Lammermoor” del Donizetti.