La musica come ponte tra il Salento e il Burkina. A Corsano un corso gratuito per conoscere la cultura del suono africano

Un viaggio tra i suoni e le tradizioni dell’area Mandengue come ponte culturale tra il Salento e l’Africa Occidentale.

La musica come straordinario veicolo di conoscenza, incontro e dialogo tra culture differenti. È questo lo spirito con cui prende il via nel mese di novembre a Corsano, presso il Centro Polivalente, il nuovo Corso di Percussioni Africane, un’esperienza collettiva d’ascolto, ritmo e condivisione promosso dal CSV Brindisi Lecce Volontariato nel Salento in collaborazione con Mani Tese e con l’associazione culturale Circular Music APS, che propone e realizza le attività musicali e laboratoriali.

Il corso non si limita a insegnare la tecnica esecutiva di uno strumento, ma punta a spalancare una finestra sulla ricchezza culturale, musicale e sulle tradizioni dell’Africa Occidentale (in particolare Mali, Burkina Faso e Guinea), andando ben oltre la narrazione legata unicamente alle difficoltà sociali ed economiche. Ciascun ritmo custodisce una storia, una comunità e una precisa funzione sociale, permettendo ai partecipanti di avvicinarsi a un mondo nuovo con curiosità, rispetto e superando ogni stereotipo.

Le lezioni si terranno a doppia cadenza settimanale, il mercoledì e il venerdì dalle 18:00 alle 20:00, per un totale di 10 incontri. La didattica prevede lo studio teorico e pratico di strumenti tradizionali quali Djembé, Dundun, Kenkeni, Sangban e Tama, affrontando anche l’avvicinamento ad altri strumenti melodici della tradizione Mandengue come il balafon, la kora e il kamale ngony.

A guidare i partecipanti sarà Giovanni Martella, percussionista, batterista e fondatore di Circular Music, diplomatosi al CPM di Milano e perfezionatosi in Burkina Faso a contatto diretto con i maestri della tradizione. Le classi avranno un numero chiuso di massimo 12 partecipanti per garantire un apprendimento ottimale, ed è aperto sia a ragazzi/e che adulti (dai 14 anni in poi). La strumentazione necessaria (djembe, tamburi bassi, cloches e altre percussioni) sarà interamente messa a disposizione dall’associazione

Il corso si inserisce nell’ambito del progetto “RETE TERRITORIALE PER LA COOPERAZIONE SALENTO – BURKINA FASO”, sostenuto dalla Regione Puglia – avviso Partenariato per la

Cooperazione 2025 L. 20/2003

Iscriviti subito: https://forms.gle/KSXsBTmYCKrqAgrh8

Per informazioni è possibile contattare il numero +39 340 720 5362