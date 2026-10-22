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Spettacoli

Le fiabe escono dal teatro, la democrazia sale sul palco: spettacolo nella natura per bambini e Teatro partecipativo per adulti sul mito di Antigone

La stagione Fuochi Comuni prosegue con Avventura, un percorso teatrale all'aperto dedicato ai bambini dai 6 anni, e Antigone – Esercizi di democrazia, della compagnia materana IAC, un laboratorio-spettacolo in cui il pubblico è chiamato a scegliere il destino dei protagonisti. Posti limitati

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