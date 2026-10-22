Le fiabe escono dal teatro, la democrazia sale sul palco: spettacolo nella natura per bambini e Teatro partecipativo per adulti sul mito di Antigone

SPONGANO (Lecce) – Le fiabe dei fratelli Grimm e di Andersen incontrano la campagna, mentre il mito di Antigone diventa una domanda aperta sul potere, la ribellione e la responsabilità delle scelte individuali e collettive. La stagione teatrale Fuochi Comuni di Ultimi Fuochi Teatro continua a Spongano con due appuntamenti che portano il teatro fuori dai suoi confini tradizionali e coinvolgono direttamente gli spettatori.

Il primo è Avventura, il nuovo spettacolo di Ultimi Fuochi Teatro, in programma il 23, 24 e 25 ottobre alle ore 16 in un luogo segreto nella campagna di Spongano. Pensato per bambine e bambini dai 6 anni in su, lo spettacolo trasforma il paesaggio naturale in uno spazio scenico da esplorare, dove le storie prendono vita attraverso parole, gesti e azioni.

Gli attori accompagnano i piccoli spettatori in un viaggio tra le fiabe dei fratelli Grimm e di Andersen, facendo del paesaggio parte integrante del racconto. Non più soltanto storie da ascoltare, ma mondi da attraversare, personaggi da incontrare e situazioni in cui lasciarsi sorprendere. Per preservare la dimensione speciale dell’esperienza, il luogo esatto dell’appuntamento sarà comunicato poche ore prima dello spettacolo a chi avrà prenotato.

Il 24 ottobre, alle 20:30, il teatro si sposta al Centro di Aggregazione Giovanile (CAG) di Spongano, dove la compagnia materana IAC porterà in scena Antigone – Esercizi di democrazia, rivolto a un pubblico dai 14 anni in su.

Qui il mito classico si trasforma in un’esperienza partecipativa: gli spettatori non sono chiamati soltanto ad ascoltare, ma a intervenire, prendere posizione e contribuire allo sviluppo della storia. Al centro c’è Antigone, che sfida il divieto del re Creonte e sceglie di dare sepoltura al fratello Polinice, morto nella battaglia fratricida contro Eteocle. Una decisione che la condanna a essere rinchiusa in una grotta e innesca una tragedia che coinvolge anche Emone, suo innamorato.

La vicenda è nota, ma il suo esito diventa materia di confronto. A un certo punto, infatti, saranno gli spettatori e le spettatrici a dover scegliere quale direzione dare alla narrazione e a trovare le parole per farla proseguire. Il mito diventa così uno spazio di interrogazione collettiva su temi quanto mai attuali: l’esercizio del potere, la disobbedienza, il conflitto tra legge e coscienza, la ribellione giovanile e la forza dell’amore e della morte.

Due esperienze diverse, unite dalla volontà di fare del teatro un luogo d’incontro e di partecipazione: da una parte la scoperta delle fiabe attraverso il contatto con la natura, dall’altra il coinvolgimento diretto del pubblico in una delle tragedie più universali della cultura occidentale.

Entrambi gli appuntamenti prevedono un numero limitato di spettatori.

IAC – CENTRO ARTI INTEGRATE si occupa di promozione e produzione teatrale. Nasce nel 2010 a Matera in una strada al confine tra la città antica e quella nuova. Nei suoi percorsi propone una modalità di lavoro collaborativa in cui tutti possono trovare il giusto spazio per praticare le proprie attitudini ed abilità. IAC vuole dialogare con l’infanzia e la maturità, con il centro e la periferia, con il limite e la possibilità, con la realtà e l’immaginario. Gli spettacoli e progetti di comunità prodotti da IAC sono la sintesi della ricchezza sociale e culturale di cui i suoi componenti si sono nutriti in questi anni, e raccontano la straordinaria ricchezza e contraddizione del contemporaneo.