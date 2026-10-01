Quando il sorriso diventa cura, corso base di clownterapia con VIP Lecce 13,14 e 15 novembre

LECCE – La clown terapia aspetta te!!!Diventa Clown!!! Corso Base con VIP Lecce 13/14/15 Novembre 2026!

Vuoi unire la gioia del sorriso all’impegno del volontariato? L’associazione VIP Lecce (Viviamo In Positivo) annuncia il suo Corso Base di Clownterapia.

Questo è il primo, fondamentale passo per chiunque desideri intraprendere il bellissimo e toccante percorso del clown sociale. Il corso è un’esperienza intensiva di tre giorni, durante i quali i partecipanti “nascono” come Volontari Clown VIP, acquisendo le basi necessarie per portare la terapia del sorriso ovunque sia necessario (ospedali, RSA, casa circondariale solo per fare un esempio).

Un Percorso di Formazione Certificato

Far parte di VIP Lecce significa entrare nella grande famiglia di VIP Italia, un’organizzazione che garantisce a tutti i suoi volontari un identico e rigoroso percorso di formazione a livello nazionale.

Dopo l’emozionante Corso Base, la formazione, infatti, continua con:

Corsi specialistici (tecniche di clownerie, crescita personale, metodi d’approccio all’utenza ospedaliera, ecc.).

Corsi avanzati e incontri di preparazione per le missioni.

Non perdere l’occasione di trasformare la tua energia positiva in un aiuto concreto. Porta il naso rosso dove serve di più!