“Notti Sacre”, domenica 25 ottobre a Lecce con “Trasfigurazioni”. Appuntamento nella Basilica del Rosario con le musiche di don Antonio Parisi

LECCE – Ultimo appuntamento, domani sera, per l’edizione leccese di “Notti Sacre”, la rassegna musicale nata a Bari da un’idea di monsignor Antonio Parisi e realizzata da ArtWork e Vallisa Cultura, sotto l’alto patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura, in collaborazione con le Arcidiocesi di Bari-Bitonto e Lecce.

Alle 20.30, nella Basilica del Rosario, in programma infatti “Trasfigurazioni”, progetto che propone una nuova interpretazione delle musiche sacre di monsignor Antonio Parisi, omaggio al suo cinquantesimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale. Protagonista il pianista e compositore Kekko Fornarelli, che firma gli arrangiamenti, la direzione musicale e le elaborazioni elettroniche. Accanto a lui un ottetto d’archi da lui diretto, e un ottetto vocale guidato da Sabino Manzo.

Il concerto nasce dalla volontà di valorizzare e rileggere in chiave contemporanea il patrimonio musicale di don Antonio Parisi, autore di oltre 350 composizioni religiose che hanno accompagnato la vita liturgica di numerose comunità e generazioni di fedeli. Con “Trasfigurazioni” alcune delle sue composizioni vengono riorganizzate in una suite concertistica nella quale le melodie originali diventano il punto di partenza per nuovi arrangiamenti. La scrittura pianistica, le sonorità elettroniche, gli archi e le voci danno vita a un dialogo tra tradizione e linguaggi musicali contemporanei, preservando il carattere spirituale delle opere e offrendo al pubblico una prospettiva di ascolto inedita. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.