A Veglie parte la zona a traffico limitato

VEGLIE (Lecce) – Entrano in vigore le nuove disposizioni per la Zona a Traffico Limitato nel Centro Storico di Veglie, con una prima fase sperimentale per consentire a cittadini, residenti e automobilisti di familiarizzare con le nuove regole.

ORARI DI ATTIVAZIONE DELLA Z.T.L.

La limitazione al transito sarà attiva nelle seguenti fasce orarie:

Fascia notturna e mattutina: dalle ore 20:00 alle ore 08:00 del giorno successivo.

Fascia pomeridiana: dalle ore 12:00 alle ore 16:30.

LE FASI DI ATTIVAZIONE

1. Fase di pre-esercizio (sperimentale)

Dal 19 ottobre al 17 novembre 2026, estremi compresi.

Varco interessato: Via Roma.

Durante questa fase, le sanzioni automatiche tramite i varchi elettronici saranno sospese.

Eventuali violazioni per accesso non autorizzato potranno essere contestate esclusivamente dagli organi di Polizia Stradale presenti fisicamente sul posto.

Per tutta la durata del periodo sperimentale, sarà promossa una campagna informativa rivolta alla cittadinanza.

2. Regime ordinario (a pieno regime)

A partire dalle ore 00:00 del 18 novembre 2026.

Il sistema di controllo elettronico entrerà in funzione a pieno regime, le infrazioni per transito non autorizzato potranno essere rilevate automaticamente dai dispositivi elettronici, con applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.

TIPOLOGIE DI PERMESSI E CONDIZIONI

PERMESSI RESIDENTI Z.T.L. – GIALLI

Chi può richiederli:

persone munite di patente e residenti all’interno della Z.T.L.

Cosa consentono:

* Transito in qualsiasi orario, seguendo il percorso più breve.

* Sosta negli appositi parcheggi riservati della zona di pertinenza.

Limiti: è possibile richiedere un permesso per patente, associabile a più targhe di veicoli di proprietà di componenti dello stesso nucleo familiare.

PERMESSI BIANCHI

Chi può richiederli:

* Proprietari o locatari di immobili e terreni situati nella Z.T.L.

* Residenti nella Z.T.L. che necessitano di assistenza e il cui nucleo familiare non dispone di patenti o veicoli.

Cosa consentono:

* Transito in qualsiasi orario, seguendo il percorso più breve.

Limiti: è possibile richiedere un permesso, eventualmente associato a più targhe di veicoli di proprietà del richiedente oppure di terzi, nei casi previsti per i residenti che necessitano di assistenza.

MOTOCICLI, CICLOMOTORI E VEICOLI DI CATEGORIA L

Anche per i veicoli appartenenti alla categoria L e per i ciclomotori è richiesta l’autorizzazione secondo le modalità previste.

Per i ciclomotori muniti di permesso è consentito il transito, in qualsiasi orario, nella Z.T.L. di residenza, seguendo il percorso più breve.

VALIDITÀ DEI PERMESSI

I permessi saranno validi fino al 31 dicembre 2026, salvo eventuali proroghe.

PARCHEGGI E CATEGORIE AUTORIZZATE AL TRANSITO E ALLA SOSTA

Gli spazi di parcheggio individuati e contrassegnati saranno utilizzabili da chiunque, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Codice della Strada e delle eventuali specifiche limitazioni previste per ciascuno spazio.

Oltre alle disposizioni generali, è consentito l’accesso al Centro Storico e la sosta negli spazi contrassegnati, per residenti e non residenti, alle seguenti categorie, nel rispetto delle limitazioni indicate:

a) Professionisti sanitari

Veicoli degli esercenti le professioni sanitarie, per l’espletamento delle proprie funzioni.

b) Persone con disabilità

Veicoli condotti da persone con disabilità o al loro servizio, muniti dell’apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza, ai sensi dell’art. 381 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada.

c) Forze dell’ordine, soccorso e servizi pubblici

Veicoli delle Forze di Polizia, dei servizi antincendio e di soccorso, nonché quelli destinati allo svolgimento di servizi di pubblico interesse. Sono compresi i mezzi per la raccolta dei rifiuti e i veicoli dei servizi comunali preventivamente autorizzati.

d) Cantieri e occupazione del suolo pubblico

Per le ditte autorizzate all’occupazione del suolo pubblico, il permesso di transito dei veicoli utilizzati nel cantiere o per attività complementari dovrà essere inserito nella stessa ordinanza che disciplina il traffico in relazione all’installazione del cantiere.

DELIMITAZIONE DELLA ZONA A – AREA INTERESSATA

Le strade e le aree interessate dalla Z.T.L. comprendono:

Via Roma, nel tratto da via Spani a Piazza Umberto I;

Piazza XXIV Maggio e Piazza Umberto I;

Vico Prati, Largo Sant’Irene, Vico Cavour, Vico Minghetti, Vico Napoli e Vicolo Rattazzi;

Via Santa Giovanna d’Arco, fino a via Cesare Battisti;

Via Saverio Prete, Via San Giovanni e Largo Porta Nuova.

MODULISTICA E INFORMAZIONI UTILI

Il regolamento completo, la modulistica e le modalità per richiedere le autorizzazioni e le esenzioni relative all’ordinanza adottata dal Comandante della Polizia Locale Dott. Andrea Zacà sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Veglie:

https://www.comune.veglie.le.it/vivere-il-comune/attivita/notizie/item/ztl-centro-storico-di-veglie-regolamento-modulistica-e-modalita-di-richiesta-delle-autorizzazioni-2

Il testo integrale dell’ordinanza firmata dal Comandante Andrea Zacà è consultabile sull’Albo Pretorio online del Comune.