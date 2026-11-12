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Attualità

A Veglie la gentilezza mette radici, i piccoli messaggeri di bellezza pronti a diffondere semi di rispetto

Domani, 13 novembre, la comunità celebra la Giornata Nazionale della Gentilezza. Protagonisti i bambini e i ragazzi dell'Istituto Comprensivo "Peppino Impastato", insieme alle attività commerciali che hanno aderito all'iniziativa