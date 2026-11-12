A Veglie la gentilezza mette radici, i piccoli messaggeri di bellezza pronti a diffondere semi di rispetto

VEGLIE (Lecce) – Domani, 13 novembre, Veglie celebrerà la Giornata Nazionale della Gentilezza, un appuntamento che, per il secondo anno consecutivo, coinvolge la comunità in un’iniziativa all’insegna della condivisione, del rispetto e della bellezza.

Un progetto che vede protagonisti i bambini e i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Statale “Peppino Impastato”, in collaborazione con l’Associazione Cor et Amor, nell’ambito del progetto nazionale “Costruiamo Gentilezza”, promosso e sostenuto dall’Amministrazione Comunale di Veglie.

Quest’anno il messaggio della gentilezza si lega a un tema di grande valore sociale: la parità di genere. Un’occasione per educare le nuove generazioni al rispetto reciproco, al superamento degli stereotipi e dei pregiudizi e al riconoscimento del valore e delle opportunità di ogni persona.

I piccoli e giovani cittadini hanno lavorato con entusiasmo e creatività alla realizzazione di tantissimo materiale, trasformando pensieri, parole e colori in bellissimi segnalibri, veri e propri “semi di rispetto” da consegnare alle attività commerciali aderenti all’iniziativa.

Oggi e domani saranno proprio i piccoli Messaggeri di Bellezza a portare personalmente i loro lavori nelle attività partecipanti, individuate grazie alla collaborazione dei genitori, parte attiva del progetto, mentre i commercianti contribuiranno a far arrivare questi messaggi nelle mani dei cittadini, trasformando un semplice gesto quotidiano in un’occasione per diffondere gentilezza e sensibilità.

«La gentilezza è un valore che dobbiamo coltivare ogni giorno, attraverso gesti concreti e comportamenti capaci di migliorare la qualità delle relazioni e della vita della nostra comunità. Siamo particolarmente orgogliosi che siano proprio i bambini e i ragazzi a farsi portavoce di questo messaggio, dimostrando quanto entusiasmo, sensibilità e creatività possano diventare strumenti preziosi di crescita collettiva. Come Amministrazione crediamo fortemente nel valore di iniziative che mettono in rete scuola, famiglie, associazioni, attività commerciali e istituzioni, perché una comunità più inclusiva e solidale si costruisce soltanto insieme», dichiara la sindaca Mariarosaria De Bartolomeo.

«Quest’anno abbiamo voluto dare alla Giornata della Gentilezza un significato ancora più profondo, intrecciandola al tema della parità di genere. Educare alla gentilezza significa educare al rispetto delle differenze, alla valorizzazione di ogni persona e alla libertà di essere sé stessi, senza stereotipi e discriminazioni. I nostri piccoli Messaggeri di Bellezza, con il loro lavoro e i loro messaggi, ci ricordano che il cambiamento culturale parte proprio dai più giovani e che anche un piccolo segnalibro può custodire un grande insegnamento. Un ringraziamento speciale va a tutte le attività commerciali che hanno accolto l’iniziativa, dimostrando sensibilità e partecipazione», sottolinea la presidente del Consiglio comunale Federica Guido.

L’adesione delle attività commerciali testimonia quanto sia importante fare rete e quanto il tessuto commerciale possa diventare parte attiva di un percorso di sensibilizzazione e crescita civile.

Veglie sceglie ancora una volta di seminare gentilezza, partendo dai più piccoli e coinvolgendo l’intera comunità. Perché il 13 novembre è una giornata da celebrare, ma la gentilezza è un impegno da vivere ogni giorno.