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“Profumo di donna”, a Veglie una serata dedicata alle donne ai diritti e alle pari opportunità

Il 5 settembre, alle 20, nel Chiostro del Convento dei Frati Minori, l’iniziativa promossa dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Veglie

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