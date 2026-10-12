Aggressione Martella, Capone “Solidarietà a Claudio e ai cittadini di Salve”

“Nella giornata in cui il Sole 24 Ore apre il giornale con un report sulla criminalità titolando sui “Reati in calo: meno furti e omicidi, ma più truffe online”, a Salve Claudio Martella, ex sindaco del paese e consigliere comunale, è stato aggredito da due persone incappucciate mentre recuperava l’auto dal garage di casa.” Lo scrive in una nota la consigliera ragionale del PD Loredana Capone.
“Stando a ciò che ho appreso prima del decollo del mio aereo per Bruxelles per i lavori della “Settimana europea delle Regioni e delle città”, si è trattato di due persone che conoscevano le sue abitudini.
È nota da tempo la battaglia di Claudio a tutela dell’accessibilità della costa e del mare, e mi auguro che non siano questi i motivi dell’aggressione. A riguardo, sono certa che gli investigatori riusciranno a fare chiarezza sulla vicenda e ho già sentito il Prefetto di Lecce, Manno, che mi ha anticipato la convocazione di un tavolo tecnico.
A Claudio, alla sua famiglia e a Salve, un paese che non merita che il suo nome venga associato a simili aggressioni, va tutta la mia vicinanza e solidarietà”.
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