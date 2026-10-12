Coltiva Te Stesso: la Cura che Rinasce. Al via il percorso di supporto integrato nel Giardino Terapeutico dell’ Asl di Lecce

LECCE – Nell’ambito del progetto sociale “Benessere e supporto accanto alla tua cura”, coordinato da Andos Lecce, prende il via un nuovo ed importante percorso dal titolo “Coltiva Te Stesso: la Cura che Rinasce”.

“Coltiva Te Stesso” è un progetto di ortoterapia, agricoltura sociale e inclusione promosso dal Centro Diurno del Centro di Salute Mentale di Campi Salentina, diretto dalla dott.ssa Paola Calò, il cui responsabile di progetto è Pancrazio Nobile. Grazie alla collaborazione e al sostegno di ANDOS Lecce, gli operatori e i fruitori del Centro Diurno hanno realizzato il Giardino Terapeutico, uno spazio all’interno dell’ex Vito Fazzi, nel quale continueranno a essere attivamente coinvolti.

In questo contesto prende avvio un ciclo di 8 giornate di supporto integrato ideato per offrire strumenti concreti di benessere psicofisico attraverso l’integrazione tra le tecniche di Terapia Cognitivo-Comportamentale (TCC) e le pratiche di Mindfulness (MBSR/MBCT).

A guidare gli incontri sarà la dott.ssa Serena Paladini, psicoterapeuta ed esperta in psiconcologia.

L’iniziativa si svolgerà all’interno del Giardino Terapeutico, pensato come un luogo accogliente, rilassante e stimolante, progettato per offrire ai Pazienti oncologici un luogo di vera rigenerazione al di fuori dei consueti contesti medicalizzati.

Lo spazio è stato inaugurato lo scorso 5 giugno dall’Associazione dei Familiari “Nuove Speranze” OdV di Guagnano — partner di progetto — nell’ambito delle attività sperimentali di Orto-Terapia previste dal vasto programma delle azioni progettuali.

Ecco il calendario e i dettagli dell’iniziativa delle attività di supporto integrato in Tecniche di Terapia Cognitivo-Comportamentale e pratiche di Mindfulness.

Inaugurazione e presentazione del progetto: martedì 13 Ottobre 2026 alle ore 9.30, con l’intervento della dott.ssa Elisabetta De Matteis nella duplice veste di oncologa e di responsabile di progetto insieme alla dott.ssa Maria Grazia Sanarica.

Struttura del percorso: il ciclo si articola in 8 incontri di gruppo, della durata di 2 ore ciascuno, con inizio alle ore 9.30.

Le date degli incontri:

Venerdì 16 Ottobre 2026

Martedì 20 Ottobre 2026

Venerdì 23 Ottobre 2026

Martedì 3 Novembre 2026

Venerdì 6 Novembre 2026

Martedì 10 Novembre 2026

Venerdì 13 Novembre 2026

Un progetto che parte da lontano per rispondere ai bisogni del territorio

L’iniziativa che sarà presentata il 13 ottobre è il frutto di un percorso ad ampio respiro. Presentata ufficialmente il 2 ottobre 2025 presso il Teatro Asfalto di Lecce, la progettualità risponde pienamente agli indirizzi regionali per le attività di supporto (DGR n° 1334 del 26/09/2024) ed è sostenuta dall’ASL di Lecce.

Con oltre 36.000 pazienti oncologici registrati nel territorio salentino nel solo 2024, il progetto rappresenta una risposta concreta, empatica e vicina ai bisogni reali delle persone che affrontano il percorso di cura e dei loro cari.

L’approccio olistico e la rete del benessere

Il programma “Benessere e supporto accanto alla tua cura” adotta una visione globale e integrata della salute, puntando a creare una rete interconnessa e multidisciplinare. L’ortoterapia nel Giardino Terapeutico inaugurato nel giugno scorso è infatti solo una dei tasselli che compongono questo mosaico: il percorso ha incluso ed include attività diversificate come Nordic Walking, Teatro Terapeutico, sessioni di Mindfulness e gruppi di sostegno psicologico.

Tutto questo è reso possibile grazie a una solida rete di partenariato che vede collaborare: ANDOS Comitato di Lecce Odv (Capofila), Asfalto Teatro, Nuove Speranze Odv, Nest Asd, Fondazione di Comunità del Salento Ets, Conchiglia Aps.

Info e Partecipazione

Tutte le attività sono completamente gratuite e destinate a uomini e donne in trattamento oncologico, in fase di follow-up/remissione, nonché ai loro familiari e caregiver. Le iniziative si svolgono e continuano a svolgersi su tutto il territorio dell’ASL di Lecce.