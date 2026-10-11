Rogo Ecotecnica e dati ARPA: il gruppo consiliare “Insieme” risponde alle dichiarazioni della Sindaca Pizzuto

MONTERONI – In merito alle recenti dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa dalla Sindaca Mariolina Pizzuto, il gruppo consiliare Insieme intende chiarire di essersi limitato ad accogliere e rilanciare una notizia già di pubblico dominio, appresa dagli organi di informazione così come hanno fatto tantissimi cittadini, giustamente preoccupati per le possibili ripercussioni ambientali e sanitarie sul nostro territorio. La prima cittadina ha bacchettato chi fa allarmismo senza avere in mano dati veri e ha ricordato che sono stati rispettati tutti i protocolli necessari seguendo il coordinamento della Prefettura di Lecce.

“Di fronte a un evento di tale portata, riteniamo che l’azione amministrativa debba improntarsi al massimo rispetto del principio di precauzione, garanzia fondamentale prevista dal nostro ordinamento a tutela della salute pubblica – scrivono gli oppositori – Distinguere tra ciò che è accertato e ciò che deve ancora essere verificato rappresenta un dovere tecnico, ma non può e non deve tradursi in una gestione puramente attendista delle emergenze. Limitarne la portata all’adozione di ordinanze d’ufficio o alla mera partecipazione ai tavoli prefettizi non risponde pienamente all’esigenza di assicurare un presidio informativo continuo, trasparente e capillare verso la cittadinanza e verso i produttori agricoli del nostro comune.

Allo stesso modo, il ruolo della Presidenza dell’Unione dei Comuni ‘Union 3’ impone un’iniziativa politica e istituzionale forte, capace di promuovere un coordinamento d’area vasta e di predisporre misure straordinarie di monitoraggio e sostegno per il comparto economico e agricolo locale, evitando che l’ente sovraordinato resti inerte di fronte alle criticità ambientali del territorio condiviso.

Prendiamo atto della dichiarata disponibilità della Sindaca a riferire in aula sulle attività svolte, evidenziando come le nostre valutazioni nascessero proprio dall’auspicio -purtroppo disatteso- che tali informazioni venissero condivise preventivamente a tutela della serenità collettiva, in particolare per lo svolgimento delle attività all’aperto. Auspichiamo dunque che l’apertura manifestata a mezzo stampa non si risolva in un’intenzione formale di sminuire la pubblica preoccupazione, ma si traduca nel dovuto coinvolgimento istituzionale finora mancato e di cui prendiamo atto da quanto riportato nel suo comunicato. La tutela della salute e dell’ambiente costituisce un diritto inderogabile della nostra comunità e richiede risposte immediate, concrete e trasparenti”.