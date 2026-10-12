Il sindaco Villanova condanna l’aggressione al consigliere Claudio Martella

Il sindaco di Salve, Francesco Villanova, esprime la più ferma e assoluta condanna per la vile aggressione fisica subita nelle scorse ore dal consigliere comunale di minoranza Claudio Martella e gli rivolge la propria piena solidarietà e vicinanza per quanto accaduto.

«Desidero esprimere a Claudio Martella la mia solidarietà personale e istituzionale. Quanto accaduto è un fatto grave e inaccettabile, che richiede una condanna netta, senza esitazioni né ambiguità. Alla persona e al rappresentante delle istituzioni va la mia vicinanza, insieme all’auspicio che possa superare al più presto le conseguenze di quanto accaduto.

La violenza non è mai giustificata e non può trovare spazio nella vita della nostra comunità. Il rispetto della persona, della sua dignità e della sua incolumità è un principio fondamentale che tutti siamo chiamati a difendere. Colpire una persona significa violare quel principio e compromettere le condizioni di sicurezza e di convivenza civile sulle quali si fonda una comunità.

Esprimo piena fiducia nell’operato della Polizia Giudiziaria e auspico che le dovute indagini possano essere svolte e portate a compimento, affinché sia fatta piena chiarezza su quanto accaduto, siano accertate le responsabilità e sia assicurata giustizia.

Dentro e fuori le istituzioni, anche al netto delle divergenze politiche, il confronto deve svolgersi in maniera democratica, attraverso le idee, le parole e gli strumenti previsti, sempre nel rispetto delle persone. Pertanto, al di là di ogni distanza politica, rinnovo a Claudio Martella la mia piena solidarietà: la condanna della violenza e la vicinanza a chi la subisce sono un dovere umano e istituzionale che viene prima di ogni appartenenza».