Lecce sommersa dalle strisce blu, i Giovani Democratici: “L’amministrazione fa cassa su studenti, lavoratori e cittadini”

LECCE – Un’onda blu sta per ricoprire le strade di Lecce nei prossimi mesi e costringerà migliaia di cittadini, studenti e lavoratori pendolari a pagare la sosta dei propri veicoli anche per poche ore. Questa è la decisione dell’Amministrazione Poli Bortone, che ha avviato una serie di interventi volti ad aumentare gli stalli a pagamento sulle strade leccesi, introducendo importanti rincari tariffari. “L’Amministrazione sceglie così la strada più semplice per affrontare un problema complesso: fare subito cassa sulle spalle dei leccesi invece di mettere a punto un sistema di trasporto pubblico davvero efficiente” è la linea dei Giovani Democratici di Lecce.

“Ci saremmo aspettati che, prima di procedere all’aumento della sosta tariffata, la Giunta avesse puntato sull’efficientamento e sul monitoraggio costante del servizio offerto da SGM”. Con la riapertura delle scuole, infatti, si è evidenziata ancora una volta la carenza dei collegamenti per diversi istituti scolastici. I casi più emblematici riguardano gli studenti che la mattina, per raggiungere da Piazza Palio gli istituti Ciardo-Pellegrino in via Vecchia Copertino o Presta-Columella in via San Pietro in Lama, impiegano tra i 45 e i 60 minuti. Urge quindi ricalibrare il servizio sulle reali esigenze e sugli orari degli utenti, considerando anche che, come emerge dall’indagine di Customer Satisfaction commissionata nel 2025 dalla stessa SGM, gli studenti rappresentano il 28,1% dei viaggiatori.

Inoltre, i dati del report mostrano che solo una minima parte dell’utenza proviene dai Comuni limitrofi (appena il 23%), sintomo di un servizio poco integrato e penalizzato da una grave carenza di informazione. Non a caso, lo stesso report SGM evidenzia come l’informazione sul servizio sia l’aspetto meno apprezzato dagli utenti (con voti critici fino al 6,3 per le indicazioni alle fermate). Questo deficit di informazione e di linee dedicate scoraggia l’uso del bus per chi entra in città, lasciando sottoutilizzati anche i parcheggi di interscambio. “Alla luce di queste criticità e del delicato momento economico, come Giovani Democratici ci saremmo aspettati dall’Amministrazione Poli Bortone maggiore ascolto della cittadinanza e un’introduzione graduale degli incrementi tariffari, strettamente subordinata al progressivo e concreto miglioramento del trasporto pubblico”, conclude Enrico Bove, segretario dei Giovani Democratici di Lecce.