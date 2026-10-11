Carmiano, l’intervista al sindaco Erroi: la verità sull’immobile pubblico inutilizzato, i bilanci in ordine e i tanti obiettivi raggiunti

Il sindaco di Carmiano, avvocato Giovanni Erroi, dopo 5 anni alla guida del Comune di Carmiano, traccia un bilancio su ciò che è stato fatto: dai conti pubblici in ordine alle opere pubbliche, dalla valorizzazione delle tradizioni al sostegno alle famiglie, fino alla viabilità.

Sindaco, le elezioni amministrative si avvicinano e negli ultimi mesi la sua Giunta è stata rinnovata. Quali sono gli obiettivi prioritari che intende raggiungere prima della conclusione del mandato e quale significato politico attribuisce al nuovo assetto dell’esecutivo?

“Il nuovo assetto della giunta non ha alcun nuovo significato politico. Strada facendo si sono verificate delle scelte di campo legittime, che mi hanno spinto a modificare la squadra del governo cittadino, ma tengo a precisare che anche se sono cambiati i musicisti, lo spartito è sempre lo stesso. Il programma dell’amministrazione comunale è sempre quello che ci ha visto vincenti nelle elezioni del 7 novembre 2021 e con quello noi proseguiremo. I nostri obiettivi non cambiano: sono quelli che abbiamo messo nero sul bianco nel nostro programma.

Andremo avanti nella nostra politica di potenziamento dei servizi comunali. Continueremo nel riordino del patrimonio comunale e in particolare nella nostra politica di welfare, che abbiamo sempre perseguito, migliorando i servizi alle persone bisognose. Ricordo uno fra i tanti servizi: quello del taxi sociale.

Vogliamo continuare su questa strada. Proseguiremo nel dare attenzione anche agli amici a quattro zampe, con particolare riferimento al fenomeno del randagismo, che va gestito con molto impegno. Nel 2027 realizzeremo il secondo dog park.

La nostra squadra vuole continuare nella politica di promozione del territorio, che è stata molto efficace: nell’ultimo anno si sono registrate circa 1600 presenze, che per un paese dell’entroterra come Carmiano, di appena 12mila abitanti, credo sia un dato significativo. Proseguirà la nostra politica di aiuto ai nuovi nuclei familiari e di contrasto al decremento demografico. Uno dei nostri obiettivi è di rafforzare sempre di più i servizi alle famiglie.

Tra le mete che abbiamo raggiunto e che vogliamo accrescere sempre di più, c’è quella del miglioramento della macchina amministrativa, perché è una buona macchina amministrativa è utile a tutto il territorio. Dobbiamo garantire l’efficienza massima, perché questo garantisce migliori servizi, quindi procederemo a nuove assunzioni e continueremo a formare il personale secondo standard sempre più elevati, per quelle che sono le esigenze dei nostri tempi. Continueremo con la promozione della cultura nelle sue varie forme e declinazioni. Proseguiremo nella promozione dello sport della salute e del benessere.

Per quanto riguarda le opere pubbliche, come risaputo, a breve inaugureremo la nuova caserma dei carabinieri: un grande presidio di legalità, costato oltre 2 milioni di euro e che sarà un fiore all’occhiello di questa amministrazione. Presto sarà completato e inaugurato il polo dell’infanzia e soprattutto procederemo, prima delle nuove elezioni al comparto, nell’area di via Filippo Turati e di via Medaglia d’oro Petrelli. Parliamo di una zona trascurata per troppi anni dalle amministrazioni precedenti. Ma non finisce qui: tra le tante cose in cantiere, andremo avanti con il progetto di riqualificazione del campo sportivo “Gloria”. Stiamo rifacendo il campo di gioco con l’erbetta, grazie a un finanziamento ottenuto qualche mese fa di oltre un milione di euro. Costruiremo la Farmacia Comunale nei locali di proprietà dell’ente comunale: una mossa che permetterà a Carmiano di superare i costi dell’affitto. La nostra amministrazione, dunque, hai intenzione di proseguire su questa scia, migliorando anche la viabilità, come è stato fatto in via Roma, in via XXIV Maggio, via Pitagora e via Gentile: vie trascurate per troppi anni”.

Sul fronte dei conti pubblici, qual è oggi la situazione del bilancio del Comune di Carmiano? Ritiene di lasciare un ente finanziariamente solido e quali sono state le principali difficoltà affrontate in questi anni?

“Sul fronte dei conti pubblici, lasceremo un ente finanziariamente in perfetta salute: nel 2019 il Comune di Carmiano aveva un disavanzo di amministrazione di circa 800mila euro, che avremmo dovuto coprire nei 15 anni successivi con un risanamento di circa 56mila euro ogni anno. Ho il piacere di notiziare tutta la comunità di Magliano e Carmiano che al 31 dicembre 2025 il disavanzo originario è stato ridotto a 95mila euro. La buona notizia è che in molto meno di 15 anni riusciremo a cancellare il disavanzo del 2019. Nel 2025 abbiamo rispettato tutti i tempi di pagamento: 30 giorni per pagare fatture e fornitori, come stiamo facendo nel 2026. Anche perché se non si riesce a pagare nei termini previsti, l’ente è costretto ad accantonare delle cifre in un fondo per la garanzia dei crediti commerciali. Questo fondo cui avrebbe tolto delle risorse e noi siamo riusciti ad evitarlo grazie all’efficienza amministrativa. Oggi il Comune di Carmiano rispetta i tempi di pagamento e non ha mai utilizzato, durante il mio mandato, l’anticipazione di tesoreria, che comporterebbe il pagamento di interessi, con conseguente aggravio del bilancio. I tempi per la redazione dei documenti fondamentali contabili sono sempre stati rispettati: ogni anno, al 31 dicembre, abbiamo sempre redatto il bilancio di previsione, con il documento unico programmatico e con tutti i piani economici di gestione ed, entro il 30 aprile dell’anno successivo, abbiamo sempre approvato il rendiconto. Sono sempre stati rispettati i termini previsti dalla legge. Questo ci fa capire che l’ente è efficiente e finanziariamente in salute: non lasceremo problemi alla futura amministrazione”

Ci sono ancora diverse opere pubbliche programmate o annunciate che attendono di essere completate o realizzate?

“Nei prossimi anni prevediamo la realizzazione della bretella che congiungerà il rondò di ingresso da Villa Convento a Carmiano, verso sinistra fino ad arriva re in via Lecce. Un tratto importante che potrebbe costituire una vera e propria circonvallazione per Carmiano, in modo da consentire il passaggio dei mezzi pensanti e migliorare la viabilità sul territorio. I progetti sono tanti e si aggiungono alle tante opere in corso di ultimazione”

Un immobile pubblico destinato a ospitare un’attività di somministrazione continua a rimanere inutilizzato. Perché, nonostante la destinazione prevista, la struttura non è ancora entrata in funzione? Ci sono problemi burocratici, economici o legati all’affidamento?

“La ringrazio per avermi posto questa domanda, perché mi offre la possibilità di chiarire una questione che, nella sua linearità, è diventata di recente oggetto di narrazioni magari legittime in astratto, ma non prive di allusioni antipatiche. E il nocciolo della questione muove dalla premessa che a ben vedere è contenuta anche nella domanda: l’immobile pubblico cui si fa riferimento nasce come semplice punto ristoro annesso all’area mercatale, addossato ai bagni pubblici (che, quale blocco servizi autonomo, continuano a funzionare regolarmente). Tale punto ristoro (da attrezzare magari con la macchina del caffè, col distributore dell’acqua e di snack rigorosamente confezionati) dei classici locali commerciali destinati ad ospitare attività di somministrazione non ha neppure i requisiti igienico-sanitari di base: ne cito due per tutti, l’altezza netta inferiore a 3 m e l’assenza di servizi igienici per il pubblico (non dobbiamo pensare che quelli esterni oggi utilizzati nei giorni di mercato possano surrogare la lacuna d’un’eventuale attività di somministrazione ove si optasse per dare tale destinazione all’ex punto di ristoro. Comprendo che qualcuno oggi giunga a considerare immobile pubblico anche l’appendice realizzata circa una quindicina di anni fa da un precedente gestore, che oggi definiremmo una veranda chiusa con VEPA (vetrate panoramiche): ma ci si dimentica – sebbene i non addetti ai lavori siano facilmente giustificabili al riguardo – che qualora il Comune dovesse “sanare” quell’aumento volumetrico in nome di un interesse pubblico sovrano per poi dichiarare l’idoneità del bene ad ospitare un’attività di somministrazione potenzialmente lesiva della libera concorrenza, nella misura in cui altri esercenti hanno dovuto rispettare a proprie spese tutti gli oneri per conseguire le rituali idoneità di legge, è palese che non si renderebbe un buon servizio alla nostra comunità. Non sarebbe una visione lungimirante, equa, sana. E tuttavia, fermo restando che il programma di mandato non ha mai contemplato una priorità sull’immobile in argomento, non posso sottrarmi dal riconoscere che tale questione sarà senza dubbio inserita nel programma del prossimo mandato. Ma a certe condizioni. La visione che personalmente ho del paese e l’idea che ho di comunità non procedono per comparti stagni o micro-progettualità: la riqualificazione del bene potrebbe passare anche da una raccolta di manifestazioni di interesse o persino da un concorso di idee per quel che mi riguarda, ma l’attenzione che chiederò sarà sempre volta in primis verso progettualità a valore aggiunto, in grado di riqualificare l’area mercatale nel complesso, con l’aggiunta di servizi o l’introduzione di nuovi. Per la verità di idee ne abbiamo snocciolate diverse, ma questa è materia da approfondire in altra sede”.

Guardando complessivamente al programma presentato agli elettori all’inizio del mandato, quanto ritiene sia stato effettivamente realizzato? Quali promesse considera mantenute e quali, invece, ammette che resteranno ancora incompiute alla fine dell’esperienza amministrativa?

“Riteniamo di aver realizzato l’80 per cento del programma elettorale con il quale ci siamo presentati davanti ai nostri elettori nel 2021. Ovviamente con le opportune variazioni in relazione alle esigenze che si sono via via presentate e in relazione anche alle priorità che via via si sono frapposte, ma possiamo certamente dire che il programma è stato rispettato. Come accennavo prima sono stati fatti interventi fondamentali su tante vie, che erano trascurate da anni. È stato realizzato un intervento su tutta la rete stradale. A breve interverremo sui rioni che vanno riqualificati e che erano stati dimenticati. Sono state fatte tantissime cose, anche nelle politiche giovanili. Non dobbiamo dimenticare che è stato valorizzato il centro sociale, prima totalmente abbandonato, favorendo la fruizione di quegli spazi da parte dei giovani. Abbiamo sostenuto il torneo dei rioni, realizzato dai giovani, che oggi possono usufruire di un importante centro di aggregazione. Abbiamo anche realizzato il regolamento per la consulta dei giovani, che partirà a breve: ci stiamo impegnando a metterla in funzione quanto prima. Abbiamo potenziato i servizi sociali attraverso tanti servizi alle persone, come dicevo prima. Abbiamo lavorato e investito tanto in cultura. Abbiamo valorizzato le nostre tradizioni e le nostre sagre, che esaltano il cibo, gli usi e i costumi salentini. Oggi il paese si presenta molto meglio di come si presentava nel 2019/20: rivitalizzato e valorizzato. Ci riteniamo soddisfatti, anche se tanto ancora c’è da fare. Naturalmente speriamo che gli elettori ci diano ancora la possibilità di realizzare tante altre cose nell’interesse di Magliano e Carmiano”.

Quali sono i principali punti di forza sulla base dei quali chiederà la riconferma della fiducia alla sua squadra?

“Ci presenteremo agli elettori con la coerenza, l’impegno di sempre e il mantenimento della parola data. Il nostro punto di forza è stato quello di perseguire sempre il programma elettorale, così come l’assoluta tenuta dei conti dell’ente e l’azzeramento del disavanzo del 2019 nei circa 800mila euro. La ciliegina sulla torta è quella che riguarda la ‘Carminio’, società patrimoniale pubblica locale, che nel 2019 presentava un disavanzo di circa 40mila euro e che oggi approverà un utile di esercizio medio ogni anno è di circa 50mila euro. Questo significa che abbiamo lavorato bene e che Carmiano è un ente sano. Continueremo a dare servizi e sostegno alla nostra comunità”.