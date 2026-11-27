PUGLIA – La Puglia si conferma regina incontrastata dell’olio extravergine di oliva DOP e IGP con 70 milioni di euro di valore alla produzione, pari al 36% dell’intero valore nazionale degli oli certificati, ma a preoccupare sono la perdita di valore economico, la contrazione delle esportazioni e il calo del 4,7% delle vendite in valore delle tre denominazioni olearie pugliesi monitorate nella grande distribuzione organizzata nei primi nove mesi del 2026, mentre in campagna è in atto una pesante flessione delle quotazioni dell’extravergine, nonostante una produzione in forte diminuzione e una qualità eccellente. È quanto emerge dall’analisi di Coldiretti Puglia sui dati del XXIV Rapporto ISMEA-Qualivita 2026 sulla Dop Economy, presentato oggi a Roma, che fotografa un sistema regionale delle produzioni certificate in crescita del 10,8%, con un valore complessivo di 786 milioni di euro nel 2025, trainato dalle performance del vino che cresce del 14,8%.

Complessivamente nei primi nove mesi del 2026 le tre denominazioni olearie pugliesi monitorate nella grande distribuzione organizzata – denuncia Coldiretti Puglia – hanno perso oltre 700mila euro di vendite, passando da 15,1 a 14,4 milioni di euro, con una flessione del 4,7% in valore. A livello nazionale gli extravergini certificati DOP e IGP crescono invece dell’1,3%, ma rappresentano ancora appena il 5,3% delle vendite in valore di olio extravergine nella GDO, a fronte del 94,7% degli oli generici, le cui vendite risultano in calo del 7,6%. Nel dettaglio, nei primi nove mesi del 2026 l’olio extravergine Terra di Bari DOP perde il 3,5% delle vendite in valore, attestandosi a 11,1 milioni di euro, pur mantenendo il primato nazionale con una quota del 24,4% delle vendite di extravergini certificati nella GDO – aggiunge Coldiretti Puglia – ma ancora più marcata la flessione per il Dauno DOP (-12,6%), con vendite per 1,8 milioni di euro, mentre l’Olio di Puglia IGP registra un calo del 2,5%, fermandosi a 1,4 milioni di euro.

“È necessario avviare un percorso condiviso con la grande distribuzione organizzata anche attraverso la Regione Puglia – dichiara Alfonso Cavallo, presidente di Coldiretti Puglia – per definire strategie concrete di valorizzazione delle produzioni DOP e IGP pugliesi, a partire dall’olio extravergine di oliva, garantendo una maggiore presenza sugli scaffali, una più efficace riconoscibilità dell’origine e campagne di informazione rivolte ai cittadini”. Pietro Piccioni, direttore di Coldiretti Puglia, aggiunge che “la qualità certificata deve diventare un elemento centrale delle politiche commerciali, assicurando una giusta remunerazione agli agricoltori e ai frantoiani e tutelando il diritto dei cittadini a scelte di acquisto consapevoli. Serve un’assunzione di responsabilità condivisa lungo tutta la filiera per difendere il patrimonio produttivo e identitario della Puglia”.

A destare particolare preoccupazione è l’andamento dell’olio extravergine Terra di Bari DOP che, pur confermandosi il primo olio certificato in Italia per valore economico e l’unico olio presente nella classifica dei primi 15 prodotti agroalimentari DOP e IGP italiani, nel 2025 – segnala Coldiretti Puglia – ha perso il 15,4% del valore alla produzione, sceso da 77 a 65 milioni di euro, a fronte di una contrazione dei quantitativi certificati dell’8,8%, passati da 6.835 a 6.233 tonnellate. In flessione anche il valore al consumo, diminuito del 15,7% a 78 milioni di euro, mentre le esportazioni hanno subito un vero e proprio crollo del 24,1%, passando da 33 a 25 milioni di euro.

In sofferenza anche l’olio extravergine Dauno DOP, con una riduzione del valore alla produzione del 26,9%, sceso da 3 a 2,2 milioni di euro, e dei quantitativi certificati del 17,8%, passati da 264 a 217 tonnellate, mentre in controtendenza crescono le esportazioni del 29,4%. Numeri che assumono un significato ancora più preoccupante alla luce dello scenario della campagna olearia 2026/2027 in corso in Puglia, dove, a fronte di una contrazione produttiva stimata da Coldiretti Puglia intorno al 40% e di una qualità straordinaria dell’extravergine ottenuto, si assiste ad una pesante flessione delle quotazioni all’ingrosso, con prezzi che rischiano di non garantire la giusta remunerazione agli olivicoltori e ai frantoiani, già alle prese con l’aumento dei costi di produzione, gli effetti dei cambiamenti climatici e le conseguenze devastanti della Xylella.

È paradossale – sottolinea Coldiretti Puglia – che in presenza di una minore disponibilità di olio extravergine pugliese e di una qualità particolarmente elevata si registri una così forte pressione al ribasso sui prezzi, che impone di alzare il livello di attenzione sulle dinamiche commerciali, sui flussi di prodotto proveniente dall’estero e sulla trasparenza lungo tutta la filiera. In questo scenario assumono un valore ancora più strategico le certificazioni DOP e IGP, strumenti fondamentali di tutela dell’origine, della qualità e della distintività delle produzioni, che garantiscono ai cittadini il rispetto di rigorosi disciplinari, la tracciabilità del prodotto e il legame con il territorio. Occorre intensificare i controlli, anche attraverso strumenti innovativi di tracciabilità e analisi, per contrastare frodi, miscelazioni illecite e fenomeni di concorrenza sleale che danneggiano le imprese agricole e ingannano i consumatori, salvaguardando il valore delle denominazioni e il diritto di chi acquista a conoscere la vera origine dell’olio che porta in tavola, a tutela della salute dei cittadini.

Il fatto che appena il 5,3% delle vendite in valore di olio extravergine nella grande distribuzione sia rappresentato da produzioni DOP e IGP evidenzia quanto sia ancora ampio il margine di crescita delle produzioni certificate e quanto sia necessario investire – insiste Coldiretti Puglia – sulla riconoscibilità dell’origine, sull’educazione dei consumatori e sulla valorizzazione della qualità, evitando che l’olio extravergine venga trattato come un prodotto indifferenziato, utilizzato nelle strategie commerciali come semplice leva promozionale.

La certificazione dell’origine deve tradursi in un effettivo riconoscimento del valore del lavoro degli agricoltori, evitando che il prestigio delle denominazioni, costruito negli anni attraverso investimenti, sacrifici e rigorosi disciplinari di produzione, venga vanificato da politiche commerciali orientate esclusivamente al prezzo. È necessario – insiste Coldiretti Puglia – rafforzare il potere contrattuale degli agricoltori, garantire una più equa distribuzione del valore lungo la filiera e promuovere una maggiore conoscenza dell’olio extravergine di oliva italiano, alimento simbolo della Dieta Mediterranea, delle sue caratteristiche organolettiche e delle sue proprietà salutistiche.

A trainare la crescita della Dop Economy pugliese è invece il vino, che con 687 milioni di euro di valore alla produzione dell’imbottigliato registra un incremento del 14,8% rispetto al 2024, in netta controtendenza rispetto al dato nazionale che segna una flessione del 2,8%. La Puglia si colloca al quinto posto nella graduatoria italiana delle regioni per impatto economico delle produzioni vitivinicole certificate – rileva Coldiretti Puglia – con 38 denominazioni e 10.676 operatori. Nel dettaglio, i 32 vini DOP pugliesi raggiungono un valore di 188 milioni di euro, con una crescita del 10,9%, mentre i 6 vini IGP valgono 499 milioni di euro, con un incremento del 16,3% rispetto all’anno precedente. Il comparto vitivinicolo rappresenta da solo l’87% del valore complessivo della Dop Economy regionale. Risultati importanti che devono tuttavia tradursi in una adeguata remunerazione delle uve conferite dai viticoltori, garantendo che la crescita del valore dell’imbottigliato abbia ricadute positive anche sulla componente agricola della filiera.

Arretra invece il comparto del cibo certificato pugliese, che perde il 10,7% del valore economico, passando da 111 a 99 milioni di euro, in controtendenza rispetto al dato nazionale che cresce del 6,2%, con 4.630 operatori coinvolti nelle filiere regionali. Dopo il vino e l’olio extravergine, a contribuire maggiormente alla Dop Economy pugliese sono i formaggi, con circa il 3% del valore complessivo, e le produzioni ortofrutticole e cerealicole, con lo 0,6%. Sul fronte dei consumi nella grande distribuzione organizzata, particolarmente positive sono le performance della Lenticchia di Altamura IGP, che nei primi nove mesi del 2026 registra un incremento delle vendite in valore del 42,5%, sfiorando i 2,8 milioni di euro, e del Pane di Altamura DOP – dice Coldiretti Puglia – che cresce del 9,6% a quasi 3,6 milioni di euro, mentre perde il 29,1% la Cipolla Bianca di Margherita IGP.

La Puglia consolida inoltre il proprio patrimonio di biodiversità e distintività agroalimentare, conquistando la metà delle otto nuove denominazioni riconosciute all’Italia nel 2026, con l’ingresso nel sistema delle Indicazioni Geografiche della Zampina di Sammichele di Bari IGP, del Capocollo di Martina Franca IGP, dell’Oliva Alta Daunia DOP e della Cicoria Puntarelle Molfettese IGP. Salgono così a 66 le Indicazioni Geografiche della Puglia, tra 26 produzioni agroalimentari DOP e IGP, 38 denominazioni vitivinicole e 2 bevande spiritose IG, con un sistema che coinvolge 15.306 operatori nelle filiere del cibo e del vino e che rappresenta il 10,3% del valore dell’agroalimentare regionale.

Un patrimonio economico, ambientale, sociale e culturale da difendere – conclude Coldiretti Puglia – attraverso la tutela dell’origine, il contrasto alle contraffazioni e all’Italian sounding, la valorizzazione della biodiversità, il rafforzamento dei Consorzi di tutela e lo sviluppo dell’enoturismo e dell’oleoturismo, garantendo soprattutto che il valore generato dalle produzioni certificate si traduca in reddito per le imprese agricole, occupazione e crescita dei territori rurali.