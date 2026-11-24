PUGLIA – Con le tensioni geopolitiche, l’incertezza sugli scambi commerciali, le barriere tariffarie e i mercati internazionali freddi, crolla del 20,6% il valore delle esportazioni pugliesi di oli e grassi vegetali e animali nei primi sei mesi del 2026, con oltre 32 milioni di euro bruciati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. È quanto emerge dall’analisi di Coldiretti Puglia sui dati Istat relativi al commercio con l’estero, che evidenzia la necessità di varare un piano straordinario regionale di promozione dell’olio extravergine di oliva pugliese, capace di rilanciare i consumi sul mercato interno, consolidare la presenza sui mercati esteri e intercettare nuove opportunità commerciali.

Il valore delle esportazioni è sceso dai 156,6 milioni di euro del primo semestre 2025 ai 124,4 milioni dello stesso periodo del 2026, con una contrazione ancora più pesante rispetto ai primi sei mesi del 2024, quando le vendite all’estero avevano superato i 182 milioni di euro. In soli due anni – sottolinea Coldiretti Puglia – è andato perso quasi un terzo del valore dell’export del comparto, con una flessione del 31,7%, sulla quale pesa anche la forte riduzione delle quotazioni dell’olio.

A complicare il quadro è uno scenario internazionale profondamente mutato, con le guerre, le tensioni commerciali, l’instabilità delle rotte logistiche e l’incertezza sulle politiche dei dazi che rendono più difficili gli scambi – denuncia Coldiretti Puglia – frenano gli investimenti commerciali e alimentano un clima di prudenza tra gli operatori internazionali. A questo si aggiunge la pressione competitiva dei Paesi produttori del bacino del Mediterraneo, con l’arrivo di olio straniero a basso costo che rischia di comprimere ulteriormente il valore riconosciuto alle produzioni nazionali. Una situazione paradossale per la Puglia, dove alla qualità eccellente della nuova campagna olearia non corrisponde un’adeguata remunerazione per olivicoltori e frantoiani, stretti nella morsa dei prezzi in caduta e dei costi di produzione ancora elevati.

Occorre che la Regione Puglia metta in campo – chiede Coldiretti Puglia – un piano straordinario di promozione e valorizzazione dell’olio extravergine di oliva 100% pugliese, con risorse dedicate, una programmazione pluriennale e una strategia coordinata che coinvolga le organizzazioni agricole, le organizzazioni dei produttori, i consorzi di tutela e le imprese della filiera, superando la logica delle singole iniziative fieristiche per costruire una presenza strutturata sui mercati.

Serve un’azione incisiva di internazionalizzazione, attraverso missioni commerciali, incontri con buyer e importatori, iniziative mirate nei Paesi a più alto potenziale di crescita, ma anche campagne di comunicazione – insiste Coldiretti Puglia – rivolte ai consumatori italiani e stranieri, puntando sull’origine, sulla qualità, sulla biodiversità delle cultivar pugliesi e sulle proprietà salutistiche dell’extravergine.

L’olio extravergine di oliva non è un semplice condimento, ma un alimento fondamentale della Dieta Mediterranea, il cui valore nutrizionale e salutistico deve diventare un elemento distintivo anche nelle strategie commerciali – aggiunge Coldiretti Puglia – per cui è necessario promuovere una maggiore consapevolezza nei consumatori, affinché imparino a riconoscere la qualità, leggere le etichette e scegliere prodotti di cui siano garantite l’origine e la tracciabilità.

Sul mercato nazionale occorre valorizzare il ruolo della ristorazione, dell’ospitalità, degli agriturismi, dell’oleoturismo e della vendita diretta, costruendo nuove occasioni di consumo e facendo dell’olio extravergine un ambasciatore della Puglia, dei suoi territori, della sua cultura e della sua identità agricola. La promozione deve viaggiare di pari passo con le battaglie portate avanti da Coldiretti e Unaprol a livello nazionale per il rafforzamento dei controlli sull’origine degli oli, il contrasto alle frodi e alle pratiche commerciali sleali, lo stop alle politiche di sottocosto che sviliscano il valore dell’extravergine italiano e la sottoscrizione di contratti di filiera in grado di assicurare prezzi remunerativi alle imprese.

La Puglia, con oltre 370mila ettari di superficie olivetata e un patrimonio di circa 60 milioni di ulivi, non può essere relegata al ruolo di serbatoio di materia prima, ma deve essere protagonista sui mercati con il valore delle proprie produzioni, rafforzando la riconoscibilità dell’olio pugliese e trattenendo sul territorio una quota maggiore della ricchezza generata lungo la filiera. La sfida – conclude Coldiretti Puglia – non è soltanto vendere più olio, ma venderlo al giusto prezzo, trasformando la qualità delle produzioni e la reputazione internazionale della Puglia in reddito per gli olivicoltori e i frantoiani, occupazione e sviluppo dei territori rurali.