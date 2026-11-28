PUGLIA – Con la Puglia prima nel Mezzogiorno nella caccia agli sconti, il Black Friday si è di fatto esteso all’intera settimana, con promozioni destinate a proseguire fino al Cyber Monday di lunedì 30 novembre, quando a spingere le famiglie pugliesi ad anticipare gli acquisti di Natale è la necessità di difendere il proprio potere d’acquisto, eroso dall’aumento dei prezzi del 3,6% registrato in Puglia dall’inizio della guerra nel Golfo Persico, con una crescente attenzione alla convenienza, ai regali utili e ai prodotti enogastronomici. È quanto emerge dall’analisi di Coldiretti Puglia sulla base delle elaborazioni della CGIA di Mestre su dati Istat e delle indagini sui comportamenti di acquisto in occasione del Black Friday 2026.

La Puglia conquista il primo posto tra le regioni meridionali e il decimo a livello nazionale nell’indice di propensione al Black Friday elaborato da Casinos.com, con il 43,2% della popolazione che effettua acquisti online – aggiunge Coldiretti Puglia – mentre nel Mezzogiorno si registra un budget medio per lo shopping superiore alla media nazionale di 187 euro, secondo l’indagine Confesercenti-Ipsos.

La corsa agli sconti si accompagna però ad una maggiore prudenza nella spesa – sottolinea Coldiretti Puglia – con il budget medio nazionale sceso da 249 euro del 2025 a 187 euro nel 2026, perché a pesare sui bilanci familiari sono soprattutto i rincari energetici, con gli aumenti registrati a livello nazionale dall’inizio del conflitto fino ad ottobre del 39,2% per il gas naturale, del 32,2% per il diesel e del 23,9% per l’elettricità.

Il Black Friday si trasforma così in uno strumento di pianificazione delle spese familiari, con il 70% degli acquirenti che utilizza le promozioni per anticipare almeno una parte dei regali di Natale, secondo l’indagine Confcommercio-Format Research – aggiunge Coldiretti Puglia – quando accanto ad abbigliamento, elettronica e prodotti per la cura della persona, l’enogastronomia entra nella lista degli acquisti del 35,9% dei consumatori.

La ricerca di regali utili e di qualità rappresenta un’opportunità per valorizzare le produzioni agroalimentari del territorio – evidenzia Coldiretti Puglia – dall’olio extravergine di oliva ai vini, dai formaggi ai legumi, dalle conserve ai dolci della tradizione, con la possibilità di acquistare direttamente dagli agricoltori nei mercati contadini di Campagna Amica, sostenendo l’economia locale e garantendo la riconoscibilità dell’origine dei prodotti.

Ma la ricerca della convenienza non deve tradursi in una corsa al cibo sottocosto, soprattutto in un momento in cui le imprese agricole devono fare i conti con l’aumento dei costi di produzione e la caduta delle quotazioni riconosciute agli agricoltori. È il caso del grano duro, delle clementine e dell’olio extravergine di oliva, con prezzi in campagna in sofferenza nonostante i rincari che gravano sui bilanci delle aziende e delle famiglie.

Il consiglio di Coldiretti Puglia è di non lasciarsi condizionare dall’urgenza delle offerte, confrontare i prezzi, verificare la provenienza e l’autenticità dei prodotti e privilegiare canali di acquisto affidabili, ricordando che anche nella scelta dei regali di Natale è possibile contribuire alla difesa del Made in Italy agroalimentare, dell’occupazione e del patrimonio produttivo dei territori.