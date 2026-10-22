Andrea Caroppo (FI), a Otranto un tavolo per discutere sul futuro dei luoghi più belli della costa adriatica

OTRANTO, 22 ottobre – “A sud di Otranto si concentra uno straordinario patrimonio naturalistico, paesaggistico, storico e archeologico. Eppure, molti dei suoi luoghi più importanti sono di proprietà privata o sono raggiungibili attraverso aree private: il Lago di Bauxite, la Torre del Serpe, la Torre e la Baia dell’Orte, l’Ipogeo di Torre Pinta, il Monastero di San Nicola di Casole, i terreni sovrastanti la Grotta dei Cervi e la spiaggia di Porto Badisco. È uno dei tratti più suggestivi del nostro territorio, ma anche uno dei più fragili, particolarmente esposto al rischio degli incendi, come ci ha drammaticamente ricordato il grande rogo dell’estate scorsa. All’inizio di ottobre, dopo l’ennesimo incidente al Lago di Bauxite, avevo annunciato la volontà di riunire attorno allo stesso tavolo chi amministra il territorio e chi è proprietario di alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio otrantino. Oggi quell’impegno si traduce in un appuntamento. Sabato 24 ottobre, alle ore 10, ai Basiliani di Otranto, ci confronteremo sul tema “Patrimonio privato, valore collettivo. Idee e modelli per la tutela e la valorizzazione dei luoghi a sud di Otranto”. Sarà un confronto vero con chi amministra, chi tutela e chi vive questi luoghi: il Sindaco di Otranto, Francesco Bruni, il Presidente della Provincia di Lecce, Fabio Tarantino, il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Antonio Zunno, il Presidente del Parco Naturale Otranto–Santa Maria di Leuca, Michele Tenore, e con chi ha maturato esperienze concrete nella gestione e nella valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, con un obiettivo comune: garantire la conservazione e la fruizione di questi straordinari luoghi che rappresentano una risorsa turistica e un patrimonio paesaggistico e culturale per l’intera comunità. E sono certo che sabato non sarà il punto di arrivo ma solo l’inizio di questo percorso condiviso e aperto”. Così in una nota il deputato di Forza Italia, On. Andrea Caroppo.