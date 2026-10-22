Dalila Spagnolo apre “Binario Sud” al Castello Carlo V di Lecce: al via il format musicale “Armonie al Castello”

LECCE – Prende il via venerdì 23 ottobre la rassegna “Binario Sud”, la nuova proposta inserita nel format musicale “Armonie al Castello” e curata da Art&Lab Lu Mbroia in collaborazione con Open Castle.

Il cartellone, firmato dalla direzione artistica di Claudio Prima e sostenuto da Nuovo Imaie, proporrà tra ottobre e novembre quattro appuntamenti dedicati alla canzone d’autore, alle sonorità popolari e alla sperimentazione contemporanea.

Il debutto della rassegna, in programma alle ore 19:00 (biglietto 5 euro), vedrà protagonista la cantautrice e polistrumentista pugliese Dalila Spagnolo, che presenterà dal vivo il suo terzo album dal titolo “Nudo cuore nuda voce” proprio nel giorno della sua pubblicazione ufficiale.

Il concerto si snoderà tra cantautorato, pop, elettronica e venature jazz e world, alternando momenti di raccolta intimità ad aperture ritmiche ed improvvisazioni vocali. Sul palco la voce dell’artista dialogherà con loop station e tastiere, affiancata da basso, batteria, chitarra e mandola per esplorare i temi dell’identità, della trasformazione e del legame con la Terra.

A fare da cornice alla serata d’esordio sarà presente anche l’iniziativa sociale “BirrAut – Brindiamo all’Inclusione”, promossa dalla Cooperativa Sociale AUTopia per favorire l’inserimento lavorativo di persone autistiche e con disabilità attraverso la produzione di birra artigianale e stuzzichini.

La rassegna musicale proseguirà nei successivi appuntamenti del venerdì: il 30 ottobre con il progetto “Amoreamaro” di Maria Mazzotta, il 13 novembre con la scrittura di Cristiana Verardo e il suo “L’avversaria”, per poi concludersi il 27 novembre con i racconti orali e le sonorità sannite del progetto Osso Sacro.

Oltre ai concerti dal vivo, il Castello Carlo V di Lecce si conferma centro propulsore di attività culturali per differenti fasce d’età, alternando percorsi formativi per famiglie, workshop d’arte e mostre internazionali.

Domenica 25 ottobre giunge a conclusione la rassegna di laboratori per bambini “Ottobrata Romana: le domeniche di Dioniso”, curata da Open Kids.

L’ultimo appuntamento, intitolato “Incoroniamo l’autunno”, permetterà ai giovani partecipanti di realizzare corone festive intrecciando fogliame autunnale, nastri e materiali di riciclo, affiancandovi la creazione di un mantello dionisiaco (costo 10 euro, ridotto a 6 euro per fratelli e sorelle; informazioni al numero +39 351 494 1192).

Sempre nel corso del fine settimana prenderà il via il corso di disegno con grafite e china “Disegnare il paesaggio salentino”, tenuto dall’artista Emmanuelle Bernhard in collaborazione con Officine Didattiche. Le prime lezioni si terranno sabato 24 e domenica 25 ottobre dalle 16:30 alle 19:00 e proseguiranno nel weekend successivo per un totale di 10 ore formative dedicate a chiaroscuro, composizione e tecnica del segno (costo 75 euro).

Negli spazi sotterranei del monumento prosegue inoltre l’allestimento della mostra internazionale e multidisciplinare “La materia dei sogni. Mondi e visioni dall’opera di Shakespeare”, visitabile fino al 10 gennaio 2027. Curato da Peter Bottazzi e Silvia Rigon con la consulenza scientifica del director dello Shakespeare Institute Michael Dobson, il percorso espositivo si sviluppa attraverso sette installazioni immersive che uniscono rigore scientifico, ricerca storica e linguaggi multimediali.

Il monumento resta aperto tutti i giorni tranne il lunedì, con visite guidate ad orari fissati compresi tra le 10:30 e le 19:00 e la possibilità di accedere a tariffa ridotta esibendo il biglietto dell’Anfiteatro romano.