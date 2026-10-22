Fiabe e natura a Spongano: con “Avventura” il teatro all’aperto di Ultimi Fuochi incanta i più piccoli

SPONGANO (Lecce) – Un viaggio itinerante tra le campagne e i racconti classici per trasformare il paesaggio in uno spazio scenico vivente. La stagione teatrale “Fuochi Comuni”, promossa da Ultimi Fuochi Teatro sotto la direzione artistica di Alessandra Crocco e Alessandro Miele, propone a Spongano la prima assoluta di “Avventura”, un percorso pensato per bambine e bambini dai 6 anni in su.

Lo spettacolo andrà in scena venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre alle ore 16:00 in un luogo segreto immerso nella campagna salentina. Per preservare l’atmosfera dell’esperienza e la dimensione della scoperta, la location esatta verrà comunicata via messaggio solo poche ore prima dell’inizio a quanti avranno effettuato la prenotazione.

Accompagnati dagli attori della compagnia, i piccoli spettatori attraverseranno i mondi fiabeschi dei fratelli Grimm e di Hans Christian Andersen. Il racconto si svilupperà a contatto diretto con la natura, facendo del territorio parte integrante dell’azione scenica tra parole, gesti e incontri inattesi. Dato il carattere intimo dell’appuntamento, i posti disponibili sono limitati e la prenotazione è obbligatoria (telefonicamente al 388.1271999 o via mail all’indirizzo infoultimifuochi@gmail.com).

Il conflitto tra legge e coscienza, la disobbedienza e le responsabilità dell’esercizio del potere diventano materia di dibattito e scelta condivisa. Sabato 24 ottobre, alle ore 20:30, il Centro di Aggregazione Giovanile (CAG) di Spongano ospita “Antigone – Esercizi di democrazia”, allestimento della compagnia materana IAC (Centro Arti Integrate) nell’ambito della stagione “Fuochi Comuni”.

Rivolto a un pubblico dai 14 anni in su, lo spettacolo rielabora la tragedia classica di Sofocle trasformandola in un laboratorio politico e sociale partecipativo. Al centro della vicenda vi è la sfida lanciata da Antigone al re Creonte per dare sepoltura al fratello Polinice, una decisione che segnerà il suo destino e quello di Emone. Durante la rappresentazione, tuttavia, gli spettatori saranno chiamati a prendere posizione, intervenire ed esplicitare la propria scelta, prendendo in mano le redini del racconto e indirizzandone l’esito.

La produzione firmata dalla compagnia IAC, attiva dal 2010 a Matera con progetti focalizzati sulla partecipazione e sul dialogo tra le generazioni, punta a stimolare una riflessione collettiva sui temi della giustizia e della ribellione. Anche per questo evento l’ingresso è a numero chiuso con prenotazione obbligatoria (contatti: 388.1271999 o infoultimifuochi@gmail.com).