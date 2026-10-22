Reddito di cittadinanza con false dichiarazioni, nei guai in 66. Chiesto il sequestro dei 900mila euro percepiti indebitamente

SALENTO – Oltre 900mila euro di Reddito di cittadinanza ritenuti indebitamente percepiti e 66 persone segnalate all’Autorità giudiziaria. È il bilancio dei controlli condotti dalla Guardia di Finanza di Lecce dall’inizio dell’anno per verificare la regolarità dei contributi erogati.
Secondo quanto emerso dalle indagini, i beneficiari avrebbero dichiarato falsamente, nelle domande presentate, di possedere i requisiti richiesti per ottenere il sussidio. Le somme contestate superano complessivamente i 900mila euro.
Gli accertamenti sono stati avviati attraverso analisi di rischio e verifiche nelle banche dati in uso alle fiamme gialle. Le indagini si sono sviluppate anche grazie al supporto del Nucleo speciale Spesa pubblica e Repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza di Roma e alla collaborazione con l’Inps.
Al termine delle verifiche, i finanzieri hanno segnalato i 66 soggetti all’Autorità giudiziaria e richiesto il sequestro delle somme ritenute indebitamente percepite. I beneficiari sono stati inoltre segnalati all’Inps per il recupero degli importi già erogati.
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