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Reddito di cittadinanza con false dichiarazioni, nei guai in 66. Chiesto il sequestro dei 900mila euro percepiti indebitamente

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