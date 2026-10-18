Anno Domini 1684: Lecce accoglie la statua di Sant’Oronzo

Il 9 luglio 1684 la statua in rame di Sant’Oronzo, giunta da Venezia, fu issata sulla colonna nella pubblica piazza.

Fu una giornata epocale, ricca di pathos e suggestione.

Giuseppe Cino (1635 – 1722), illustre ingegnere e scultore, autore di autentici capolavori, annotò cosa accadde:

“A 9 luglio di domenica entrò in Lecce la statua di rame del nostro S. Oronzio venuta da Venezia per collocarsi sopra alla colonna della pubblica piazza quale statua si pigliò professionalmente dalla Chiesa dei PP. Alcantarini fuori le mura associata da tutte le confraternità, Conventi e dal Reverendissimo Capitolo ed infinità grande di nobili, civili, ed artigiani colle torce accese e con tutta la soldatesca della Provincia a piede e a cavallo, quale statua si portava sopra una bara grande, e la sostenevano 24 persone benvestite e tutte guarnite di seta.Andavano avanti di detta bara i musici cantando lodi al detto Santo.

Nell’entrare in piazza si fece una salva reale di mortaretti con lo sparo dell’artiglieria del Castello e anche delli soldati. Per tirare poi la detta statua sopra la colonna si fecero due molinelli uno alla parte del Sedile e l’altro alla parte della Bagliva”.

“In questo”, precisò il Cino, “tiravano il Sindico Sig. Domenico Stabile col nuovo Sindico dell’avvenire Sig. Giuseppe di Pompeo Paladini, il Governatore della Città Marchese di S. Caterina e nobili e civili, ed in quello verso il Sedile tiravano i Sacerdoti del Capitolo ed arrivata già sopra la detta colonna si collocò e si fece l’altra scarica di artiglieria e mortaretti e poi si intono’ il Te deum con il suono di tutte le campane della città a gloria. L’architetto fu Mastro Giuseppe Zimbalo. Era Vescovo D. Michele Pignatelli e Preside D. Marcantonio De Riso”.

La narrazione è tratta da “Memorie ossia Notiziario di molte cose accadute a Lecce dall’anno 1656 sino all’anno 1719 del Signor Giuseppe Cino Ingegnere leccese”.

Le “Memorie” sono state rivisitate e raccolte in “Cronache di Lecce”, a cura di Alessandro Laporta, Edizioni del Grifo, 1991. Il testo contiene anche le “Cronache” di Bernardino Braccio (sino al 1612), di Andrea Panettera (dal 1618 al 1655) e di Francesco Antonio Piccinni (dal 1723 al 1779).

Quelle “Cronache” avevano già visto la luce nelle Appendici della Rivista Storica Salentina, fondata nel 1903, grazie al formidabile impegno di Pietro Palumbo (1839- 1915), insigne storico.