Novoli, a fuoco nella notte l’auto di un 60enne: caccia ai responsabili

NOVOLI (Lecce) – Un’auto incendiata e il sospetto di un gesto intimidatorio. È quanto accaduto intorno alle 3 a Novoli, in via Palombaro, dove una Opel Mokka in uso a un uomo di 60 anni è stata raggiunta dalle fiamme dopo essere stata cosparsa, secondo una prima ricostruzione, di liquido infiammabile.
I responsabili avrebbero agito rapidamente, per poi allontanarsi prima di essere individuati. A evitare che l’incendio distruggesse completamente la vettura sono stati i proprietari, intervenuti dopo essersi accorti del fumo. Le fiamme hanno provocato danni soprattutto nella parte inferiore del mezzo, ma sono state spente prima che il rogo si estendesse.
Sull’accaduto indagano i carabinieri della stazione di Novoli, che stanno raccogliendo elementi utili a ricostruire la dinamica e risalire agli autori. Tra gli accertamenti anche l’eventuale acquisizione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona. Al momento non si esclude alcuna pista.
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