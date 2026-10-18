Fiamme all’alba nella zona industriale, divampa rogo in un capannone di due società di carpenteria metallica

LECCE – Un incendio nelle prime ore di questa mattina nella zona industriale di Lecce, dove intorno alle 4 è scattato l’allarme per un rogo all’interno di un capannone industriale riconducibile alle società “So.ca.met” ed “Euroservizi”, entrambe attive nel settore della carpenteria metallica.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Lecce, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando che il fuoco potesse propagarsi alle strutture e ai materiali presenti nelle vicinanze.

L’intervento si è concluso dopo le operazioni di spegnimento e la verifica delle condizioni di sicurezza del capannone. Restano da chiarire le cause dell’incendio: sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’accaduto e stabilire l’origine del rogo.