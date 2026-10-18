Fiamme all’alba nella zona industriale, divampa rogo in un capannone di due società di carpenteria metallica

LECCE – Un incendio nelle prime ore di questa mattina nella zona industriale di Lecce, dove intorno alle 4 è scattato l’allarme per un rogo all’interno di un capannone industriale riconducibile alle società “So.ca.met” ed “Euroservizi”, entrambe attive nel settore della carpenteria metallica.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Lecce, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando che il fuoco potesse propagarsi alle strutture e ai materiali presenti nelle vicinanze.
L’intervento si è concluso dopo le operazioni di spegnimento e la verifica delle condizioni di sicurezza del capannone. Restano da chiarire le cause dell’incendio: sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’accaduto e stabilire l’origine del rogo.
- CronacaSorpresi a spacciare cocaina in auto, arrestati marito e moglie: ai domiciliari
- CronacaIl cane Eros fiuta la droga, due giovani finiscono agli arresti domiciliari
- CronacaBloccato con un carico di cocaina in Basilicata, salentino condannato a 2 anni e mezzo e torna in libertà
- CronacaOperazione antimafia "Armonica": Corte d'Appello riduce condanna per un 34enne dopo rinvio Cassazione
- CronacaDalla Sicilia alle aule di giustizia: dopo quasi quarant’anni di servizio, il Carabiniere miggianese Cosi Raffaele va in pensione nel giorno del suo 60° compleanno
- CronacaConsigliere comunale aggredito a Salve, manifestazione in piazza