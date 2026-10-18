Strisce blu, LecceDomani: «Un piano scriteriato che penalizza famiglie e lavoratori. La Giunta si fermi»

LECCE – Stop al nuovo piano della sosta, all’estensione delle strisce blu e agli aumenti delle tariffe. È la richiesta al centro della manifestazione che si è svolta ieri mattina in piazza Mazzini, dove le forze politiche di opposizione si sono ritrovate per contestare le scelte dell’amministrazione Poli Bortone sulla mobilità cittadina. Una protesta contro un provvedimento destinato a incidere sulle abitudini e sui bilanci di residenti, famiglie, lavoratori e commercianti.

Alla mobilitazione ha aderito anche LecceDomani, raggruppamento di liste civiche del centrosinistra, che esprime una netta contrarietà al nuovo piano, contestandone tanto l’impatto economico quanto l’impostazione tecnica.

LecceDomani parte con un imperativo: “Stop al nuovo piano sosta. Un piano scriteriato, privo di una logica sulla mobilità, attuato in un periodo storico di sofferenza economica per famiglie e lavoratori”. Il raggruppamento civico richiama l’attenzione sul contesto economico nel quale si inserisce il provvedimento, sottolineando come l’estensione della sosta a pagamento rappresenti un ulteriore aggravio per i cittadini e insiste: “Attuare oggi questo piano significa essere scollegati dal mondo reale: mentre la nazione affronta l’aumento dei carburanti, del costo della vita, con blocchi e manifestazioni in tutto il Sud Italia, questo piano è un ulteriore balzello economico”.

Ma la contestazione non riguarda soltanto i costi. LecceDomani mette in discussione anche l’efficacia del provvedimento rispetto agli obiettivi di regolazione del traffico e di miglioramento della mobilità urbana: “Dal punto di vista puramente tecnico, tariffare l’intera area urbana non porterà alcun beneficio alla mobilità cittadina. Chiedere ai cittadini di lasciare l’auto in periferia, facendo pagare ovunque il ticket, non equivale a utilizzare la sosta tariffata come leva di mobilità, al contrario di quello che succederebbe in presenza di una tariffazione puntuale invece che diffusa, come quella che oggi si sta attuando”.

Il raggruppamento di liste civiche solleva quindi una questione politica, richiamando gli impegni assunti dall’attuale maggioranza durante la campagna elettorale e denunciando una evidente inversione di rotta: “L’amministrazione Poli Bortone ha vinto le elezioni promettendo di non tenere la città ostaggio delle strisce blu. Oggi la stessa amministrazione passa a fare il contrario di quanto dichiarato in campagna elettorale, con buona pace dei cittadini ingannati”.

Per LecceDomani la strada da seguire è un’altra: intervenire innanzitutto sul sistema del trasporto pubblico, migliorando i collegamenti e i servizi prima di estendere ulteriormente le aree soggette a tariffazione. “Oggi sarebbe onesto, quanto opportuno, fermarsi e procedere prima con il potenziamento dei servizi previsti dal contratto di esercizio di SGM”, concludono. Una richiesta che, dopo la manifestazione di piazza Mazzini, riporta al centro del dibattito cittadino la necessità di coniugare le politiche della sosta con un sistema di mobilità pubblica efficiente, senza scaricare ulteriori costi su famiglie e lavoratori.